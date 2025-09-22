強颱樺加沙巔峰 賴總統：全台都不能掉以輕心

中央氣象署22日發布強烈颱風「樺加沙」海上、陸上颱風警報，部分地區強風豪雨，賴清德總統下午前往「樺加沙颱風中央災害應變中心第五次工作會報」視察。他指出，雖然颱風沒有直撲台灣，但暴風半徑非常廣，也會帶來強風豪雨，全台都不能掉以輕心。

賴總統致詞時表示，感謝中央地方，包括花蓮、台東、屏東三個應變中心，為了因應這次颱風來襲，依法開設應變中心，並且根據颱風的動態來調整必要的級數。根據颱風的各種情況，中央地方都已經做了適度的處置。

賴總統提到，根據最新的觀測資料顯示，強颱樺加沙從今天開始到周三，對台灣的影響最為劇烈。雖然颱風路徑偏南，沒有直撲台灣，但暴風圈直接影響台灣東南部及東部，暴風半徑非常廣，也會帶來強風豪雨，因此全台都不能掉以輕心。

賴總統呼籲，中央和地方政府應該密切合作，嚴陣以待。同時他也提醒國人，這幾天務必不要前往岸邊觀浪、從事各項戶外活動，也要多加注意防颱措施以及政府發布的最新訊息。在外出時，請一定要注意自身安全。

賴總統說，目前「雲嘉南復原前進指揮所」仍正結合地方政府，協助前次風災及豪雨災情的民眾進行家園重建工作。對於修繕中的房屋要加強加固，並預先掌握災害弱勢民眾的清冊，優先規劃安排收容安置措施，請務必執行。各防災單位、關鍵基礎設施的維運單位，也要隨時掌握災情。

賴總統表示，同時請國防部視地方政府需求，即時提供資源與兵力。另外，為了要準確掌握災情、提供必要協助，要確保中央跟地方多元通訊管道維持通暢，請NCC協請業者共同調度行動基地台車，來確保通訊的安全跟運行如常。

他指出，針對花蓮馬太鞍溪堰塞湖的應處，要隨時注意情況。必要的時候，還是要做撤離，確實保護民眾的安全，這部分請中央跟地方務必共同合作。另外，這一次的樺加沙颱風帶來的豪雨，有可能讓東部山區受到衝擊。

賴總統說，東部地區從0403地震後，無論是公路或是鐵路等交通設施，邊坡仍然敏感脆弱。情資研判，東部山區累積降雨會達到500到800毫米。因此請交通部結合農業部，針對坡地災害易致災地區加強監控與預警，並妥善預劃東部地區交通疏導的配套措施。

賴總統指出，目前台電台東區營業處已經完成盤點整修人員、車輛以及機具材料等工作，全面戒備。為了因應這次颱風來襲，台電更部署超過4,000多名搶修人員待命，必要時將迅速啟動支援機制。他感謝台電公司，大家辛苦了。

他表示，感謝全體防救災同仁不眠不休的辛勞，也要請第一線人員注意自身安全。大家一起努力，把這個颱風的影響降到最低，確保全體國人生命財產安全。

