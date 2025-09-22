強颱樺加沙來襲 卓榮泰：花蓮風災區以最高標準撤離

中央氣象署22日發布強烈颱風「樺加沙」海上、陸上颱風警報，部分地區強風豪雨。行政院長卓榮泰前往「樺加沙颱風中央災害應變中心第五次工作會報」。針對風災風險較高的花蓮馬太鞍溪地區，他表示，今天以最高安全標準考量撤離計畫，請花蓮縣政府徹底執行。

對於強颱樺加沙來襲，卓榮泰表示，現在東南沿海地區風強浪高，豪大雨也來臨，務必提高警覺。針對馬太鞍溪的部分，謝謝內政部和農業部在7、8月颱風豪雨之後，加強監控整個馬太鞍溪的狀況，今天是以最高安全標準考量的撤離計畫，請花蓮縣政府能夠徹底執行。

卓榮泰提及，感謝也拜託國人高度配合撤離計畫，這在安全上的考量是必要的。另對於垂直疏散的部分，要嚴防未來馬太鞍溪若有潰堤或是流水，即使只有水，還是會帶來泥土和土石流，這要特別規劃不同的防範因應。

卓榮泰強調，一定要確保這些人民去到安全的處所，並給予必要的聯繫。另外，務必要注意安置中心所需的民生物資維護，還有環境的照顧。並提醒，現在台南、嘉義正在進行上次颱風及豪雨之後的前進指揮所，尚未修繕的房屋要加強安全維護，已修繕或施工中，要注意工程人員的安全優先。

