強烈颱風樺加沙影響 南迴公路台9戊線今晚10點預警性封閉

強烈颱風樺加沙影響持續加劇，依據中央氣象署氣象情資台東山區累計總雨量將達800毫米，南區養護工程分局考量用路人安全，今天晚上10點台9戊線台東安朔至屏東草埔路段，實施預警性道路封閉管制，並視天候狀況及巡查道路安全後再開放通行。

南區養護工程分局表示，因南迴公路前期已有落石、土石泥流、路基流失等災害發生，惟颱風期間因入夜視線不佳，雨勢持續增強，為顧及用路人安全，實施預警性道路封閉管制，同時進行相關整備搶救災人員、機具進駐完成，隨時防減災作業。

最新道路通阻詳情，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統 及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況，請駕駛朋友遵守管制規定。

商品推薦