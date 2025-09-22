快訊

強烈颱風樺加沙影響 南迴公路台9戊線今晚10點預警性封閉

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
強烈颱風樺加沙影響持續加劇，南區養護工程分局考量用路人安全，今天晚上10點台9戊線台東安朔至屏東草埔路段，實施預警性道路封閉管制。圖／南區養護工程分局提供
強烈颱風樺加沙影響持續加劇，南區養護工程分局考量用路人安全，今天晚上10點台9戊線台東安朔至屏東草埔路段，實施預警性道路封閉管制。圖／南區養護工程分局提供

強烈颱風樺加沙影響持續加劇，依據中央氣象署氣象情資台東山區累計總雨量將達800毫米，南區養護工程分局考量用路人安全，今天晚上10點台9戊線台東安朔至屏東草埔路段，實施預警性道路封閉管制，並視天候狀況及巡查道路安全後再開放通行。

南區養護工程分局表示，因南迴公路前期已有落石、土石泥流、路基流失等災害發生，惟颱風期間因入夜視線不佳，雨勢持續增強，為顧及用路人安全，實施預警性道路封閉管制，同時進行相關整備搶救災人員、機具進駐完成，隨時防減災作業。

最新道路通阻詳情，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統 及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況，請駕駛朋友遵守管制規定。

相關新聞

樺加沙颱風強降雨…花蓮堰塞湖發紅色警戒 1800餘戶、逾6000人急撤避難

受樺加沙颱風影響，中央氣象署預估花蓮縣山區累積降雨量將達500至800毫米，馬太鞍溪堰塞湖蓄水恐達到壩頂溢流，花蓮3鄉鎮...

樺加沙颱風襲台...嘉縣公告沿海、漁港警戒區 擅闖最高罰25萬元

隨著樺加沙颱風逼近臺灣，中央氣象署已發布海上及陸上颱風警報，嘉義縣政府今天畫定沿海地區及各商港、漁港為限制或禁止進入區域...

強颱樺加沙來襲 卓榮泰：花蓮風災區以最高標準撤離

中央氣象署22日發布強烈颱風「樺加沙」海上、陸上颱風警報，部分地區強風豪雨。行政院長卓榮泰前往「樺加沙颱風中央災害應變中...

強烈颱風樺加沙影響 南迴公路台9戊線今晚10點預警性封閉

強烈颱風樺加沙影響持續加劇，依據中央氣象署氣象情資台東山區累計總雨量將達800毫米，南區養護工程分局考量用路人安全，今天...

強颱樺加沙襲台 賴清德總統提醒民眾：不要前往岸邊觀浪

強颱樺加沙暴風圈目前逐漸進入恆春半島，總統賴清德今天下午至中央災害應變中心視察，與花蓮、台東、屏東縣進行視訊了解防颱整備...

強颱樺加沙真正強風豪雨在海面上 吳聖宇揭原因

根據中央氣象署資料，強颱樺加沙下午15時在鵝鑾鼻的南南東方約290公里，以每小時21公里速度，向西北西進行，且仍在增強中...

