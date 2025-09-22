強颱樺加沙襲台 賴清德總統提醒民眾：不要前往岸邊觀浪

強颱樺加沙暴風圈目前逐漸進入恆春半島，總統賴清德今天下午至中央災害應變中心視察，與花蓮、台東、屏東縣進行視訊了解防颱整備狀況。賴清德提醒，颱風暴風半徑非常廣，會帶來強風豪雨，呼籲國人不要前往岸邊觀浪及從事戶外活動。

中央災害應變中心今天下午舉行第五次工作會報，總統賴清德到場主持，會中氣象署指出，截至下午4時，強颱樺加沙中心位置在鵝鑾鼻的南方約280公里之處，以每小時21公里速度向西北西進行，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑150公里。其暴風圈已進入恆春半島，對恆春半島、台東、屏東及高雄構成威脅，未來強度仍有稍增強的趨勢。

氣象署提醒，今天蘭嶼、綠島、恆春半島、花蓮縣、台東縣地區、宜蘭縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨。大台北、宜蘭、屏東及山區亦有局部大雨機率。預測今天至25日花蓮縣萬榮鄉山區累積雨量將達600至700毫米，目前宜蘭縣明池122.5毫米，宜蘭縣大同鄉166毫米。

消防署隨後報告，全台截至目前有4人受傷，一般災情共4件，目前仍有3件處理中，積淹水1處位於花蓮縣花蓮市，目前已退水。自來水、市話、基地台、電力系統暫無災損或停電戶數。

中央災害應變中心表示，花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖依氣象署預測雨量推估壩頂可能於23日溢流，影響範圍涵蓋花蓮縣光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉的部分村里。花蓮縣政府已於今天上午8時起啟動預防性撤離。花蓮縣共3個鄉鎮市區，預計撤離人數2200人，堰塞湖下游地區預計疏散撤離人數為6830 人。

總統賴清德表示，強颱樺加沙從今天開始到周三對台灣的影響最為劇烈，雖然颱風路徑偏南沒有直撲台灣，但暴風圈直接影響台灣東南部及東部，暴風半徑非常廣也會帶來強風雨，因此全台都不能夠掉以輕心，中央和地方政府應該密切合作嚴陣以待。

賴清德呼籲，國人這幾天務必不要前往岸邊觀浪從事各各項戶外活動，外出時一定要注意自身安全。賴清德指出目前雲嘉南復原前進指揮所，正與地方政府協助前次風災及暴雨災情的民眾進行家園重建工作。特別提醒對修繕中的房屋要加強加固，並預先掌握災害弱勢民眾，優先規劃安排收容安置措施。

賴清德表示，這次的颱風樺加沙帶來的豪雨，東部山區累積降雨會達到500至800毫米，可能讓東部山區受到衝擊，因東部地區從0403地震後，公路或鐵路等交通設施邊坡仍然敏感脆弱，請交通部結合農業部針對波地災害易致災地區，加強監控與預警及配套措施，把颱風的影響降到最低，確保全體國人生命財產安全。 賴清德與屏東、花蓮、台東縣市進行視訊連線。記者黃子騰／攝影 總統賴清德、行政院長卓榮泰與內政部長劉世芳抵達中央災害應變中心主持工作會報。記者黃子騰／攝影

