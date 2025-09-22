樺加沙颱風襲台...嘉縣公告沿海、漁港警戒區 擅闖最高罰25萬元

隨著樺加沙颱風逼近臺灣，中央氣象署已發布海上及陸上颱風警報，嘉義縣政府今天畫定沿海地區及各商港、漁港為限制或禁止進入區域，呼籲民眾避免前往警戒區，以確保人身安全。海巡第四岸巡隊表示，違規又不聽勸者依「災害防救法」舉發，最高可處25萬元罰鍰。

海巡署中部分署第四岸巡隊表示，縣府今天中午11時30分，畫定東石鄉、布袋鎮、義竹鄉等沿海地區及各商港、漁港為限制或禁止進入區域，自管制令發布後，立即全面進入防颱戒備，啟動沿岸巡查與勸離、驅離勤務。勤務過程除運用沙灘車至水域遊憩熱點加強巡查外，也搭配無人機廣播實施科技輔勤，並以中英文雙語進行，確保外籍人士也能即時接收防災資訊，做到零死角宣導。

第四岸巡隊呼籲，雖然目前沿海風浪尚未明顯增強，但颱風期間海象瞬息萬變，岸際活動極具危險性，民眾務必遵守嘉義縣政府限制令及聽從海巡人員勸導，切勿抱持僥倖心理貿然前往岸際從事釣魚、觀浪等休閒活動，如不聽勸導，海巡同仁將依《災害防救法》實施舉發，最高可處25萬元罰鍰。

第四岸巡隊表示，民眾可多加利用「Go Ocean海域遊憩風險資訊平台」或APP，即時掌握全台海域風速、浪況及危險警示，避開高風險時段與區域，並密切注意政府防災公告。如於港口或岸際發現緊急狀況，可立即撥打118海巡服務專線，海巡人員將第一時間投入救援，全力守護民眾生命安全。 海巡人員運用無人機實施廣播勸離勤務。圖／海巡署中部分署第四岸巡隊提供

