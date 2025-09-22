快訊

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

樺加沙颱風襲台...嘉縣公告沿海、漁港警戒區 擅闖最高罰25萬元

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
海巡人員於好美里沙灘勸導民眾勿在海邊逗留。圖／海巡署中部分署第四岸巡隊提供
海巡人員於好美里沙灘勸導民眾勿在海邊逗留。圖／海巡署中部分署第四岸巡隊提供

隨著樺加沙颱風逼近臺灣，中央氣象署已發布海上及陸上颱風警報，嘉義縣政府今天畫定沿海地區及各商港、漁港為限制或禁止進入區域，呼籲民眾避免前往警戒區，以確保人身安全。海巡第四岸巡隊表示，違規又不聽勸者依「災害防救法」舉發，最高可處25萬元罰鍰。

海巡署中部分署第四岸巡隊表示，縣府今天中午11時30分，畫定東石鄉、布袋鎮、義竹鄉等沿海地區及各商港、漁港為限制或禁止進入區域，自管制令發布後，立即全面進入防颱戒備，啟動沿岸巡查與勸離、驅離勤務。勤務過程除運用沙灘車至水域遊憩熱點加強巡查外，也搭配無人機廣播實施科技輔勤，並以中英文雙語進行，確保外籍人士也能即時接收防災資訊，做到零死角宣導。

第四岸巡隊呼籲，雖然目前沿海風浪尚未明顯增強，但颱風期間海象瞬息萬變，岸際活動極具危險性，民眾務必遵守嘉義縣政府限制令及聽從海巡人員勸導，切勿抱持僥倖心理貿然前往岸際從事釣魚、觀浪等休閒活動，如不聽勸導，海巡同仁將依《災害防救法》實施舉發，最高可處25萬元罰鍰。

第四岸巡隊表示，民眾可多加利用「Go Ocean海域遊憩風險資訊平台」或APP，即時掌握全台海域風速、浪況及危險警示，避開高風險時段與區域，並密切注意政府防災公告。如於港口或岸際發現緊急狀況，可立即撥打118海巡服務專線，海巡人員將第一時間投入救援，全力守護民眾生命安全。

海巡人員運用無人機實施廣播勸離勤務。圖／海巡署中部分署第四岸巡隊提供
海巡人員運用無人機實施廣播勸離勤務。圖／海巡署中部分署第四岸巡隊提供

樺加沙颱風 颱風

延伸閱讀

樺加沙颱風暴風圈侵襲率兩地達百分之百 氣象署：雨勢開始猛烈

樺加沙颱風來襲 「2025台北水舞嘉年華」9/22-23暫停演出

樺加沙颱風逼近 陳世凱：確保北迴鐵公路暢通與安全

颱風樺加沙觸陸 墾丁南灣浪高3米、大浪襲香蕉灣

相關新聞

樺加沙颱風暴風圈侵襲率兩地達百分之百 氣象署：雨勢開始猛烈

強颱樺加沙暴風圈已進入恆春半島，強度仍持續微增強，暴風圈也有擴大趨勢，根據氣象署最新颱風暴風圈侵襲機率，恆春和蘭嶼都達到...

最新風雨預測出爐！7縣市明達停班課標準

強颱樺加沙暴風圈上午已觸陸，中央氣象署指出，今天下半天至明天上半天是樺加沙最接近台灣，也是強度最強的時候。根據中央氣象署...

樺加沙颱風襲台...嘉縣公告沿海、漁港警戒區 擅闖最高罰25萬元

隨著樺加沙颱風逼近臺灣，中央氣象署已發布海上及陸上颱風警報，嘉義縣政府今天畫定沿海地區及各商港、漁港為限制或禁止進入區域...

樺加沙颱風強降雨…花蓮堰塞湖發紅色警戒 1800餘戶、逾6000人急撤避難

受樺加沙颱風影響，中央氣象署預估花蓮縣山區累積降雨量將達500至800毫米，馬太鞍溪堰塞湖蓄水恐達到壩頂溢流，花蓮3鄉鎮...

強烈颱風樺加沙影響 南迴公路台9戊線今晚10點預警性封閉

強烈颱風樺加沙影響持續加劇，依據中央氣象署氣象情資台東山區累計總雨量將達800毫米，南區養護工程分局考量用路人安全，今天...

強颱樺加沙襲台 賴清德總統提醒民眾：不要前往岸邊觀浪

強颱樺加沙暴風圈目前逐漸進入恆春半島，總統賴清德今天下午至中央災害應變中心視察，與花蓮、台東、屏東縣進行視訊了解防颱整備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。