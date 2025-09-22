颱風樺加沙來襲 台東綠島將軍岩外海出現水龍捲

颱風樺加沙預計今天傍晚至晚間暴風圈會陸續接觸台東、高雄，台東風浪逐漸增強，綠島將軍岩外海下午出現「水龍捲」，民眾看到拍下來，持續時間不長，未傳出災情。

目擊者鄭姓民眾表示，當時他經過綠島人權園區附近，意外看到將軍岩外海出現水龍捲，立即拿出手機錄影，「這是第一次在綠島看到這麼大的水龍捲，畫面很清楚。」後來水龍捲越靠越近，他感到害怕就離開了。

錄影畫面可見一條快速旋轉、夾雜著水滴的雲柱，底部連接著海面直立移動。台東氣象站表示，「水龍捲」是強烈對流空氣擾動所致，通常在積雲底下發生。

商品推薦