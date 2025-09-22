視察蘇花防災整備 陳世凱：北迴鐵公路確保暢通

快訊

中央社／ 花蓮縣22日電
交通部長陳世凱今天到花蓮，視察蘇花路廊災修工程颱風防災整備情形，今天中午過後南迴線各級列車停駛，希望北迴這一段，鐵路、公路都能確保暢通，讓花東民眾行得安全。示意圖。聯合報系記者王思慧／攝影

交通部長陳世凱今天到花蓮，視察蘇花路廊災修工程颱風防災整備情形，今天中午過後南迴線各級列車停駛，希望北迴這一段，鐵路、公路都能確保暢通，讓花東民眾行得安全。

蘇花公路因0403地震及去年凱米颱風災害及後續強降雨影響，造成台9線和仁至崇德路段多處邊坡崩塌及土石流災情，工務段全力搶災；現又受颱風樺加沙的威脅，陳世凱今天中午視察台9線164.5K災修工程及匯德隧道北口161.3K石公溪土石流治理情形。

陳世凱接受媒體聯訪表示，確保道路安全和通暢是交通部重要責任，對可能致災點先做災防準備，因而來關心蘇花路廊和相鄰的北迴鐵路，今天中午過後南迴線各級列車停駛，希望北迴這一段，鐵路或公路能確保暢通，讓花東居民行得安全。

陳世凱說，去年9月8日發生花蓮北上鐵、公路皆斷狀況，這一年鐵、公路系統聯防做了很多努力，抗災能力也不斷提升，在預警、觀測系統等都要預做好準備。

台鐵公司總經理馮輝昇指出，排水箱涵清疏是第一要務，今年和仁到崇德間清疏完成；與林保署、水保署等聯防，公路、鐵路在下游，若上游雨量比較大或是有土石流狀況，第一時間通報，鐵路採慢行或停止運行；有專人24小時監控，和仁到崇德共設置51支攝影機，包括23支落石告警、28支人工監看，另3支高桅桿監視設備，360度監看周邊狀況。

馮輝昇說，短期規劃明隧道等工程，箱涵降挖，加大通水斷面，針對花東跟南迴鐵路安全防護的改善計劃提報到行政院國發會審查，後續相關作業改善作業持續進行，確保宜花東，尤其是花蓮和仁到崇德這一段鐵路安全能受到更好的保障。

公路局東區養護工程分局長林文雄說明，汛期期間增加161.3K、164.5K路段公路排洪斷面並與林保署花蓮分署進行上下邊坡分工整治、與花蓮縣政府及台鐵公司進行土石流排洪縱坡改善及聯防整治，以提升排洪效率及災點抗災韌性。

樺加沙颱風 颱風 陳世凱

相關新聞

樺加沙颱風強降雨…花蓮堰塞湖發紅色警戒 1800餘戶、逾6000人急撤避難

受樺加沙颱風影響，中央氣象署預估花蓮縣山區累積降雨量將達500至800毫米，馬太鞍溪堰塞湖蓄水恐達到壩頂溢流，花蓮3鄉鎮...

樺加沙颱風襲台...嘉縣公告沿海、漁港警戒區 擅闖最高罰25萬元

隨著樺加沙颱風逼近臺灣，中央氣象署已發布海上及陸上颱風警報，嘉義縣政府今天畫定沿海地區及各商港、漁港為限制或禁止進入區域...

強颱樺加沙來襲 卓榮泰：花蓮風災區以最高標準撤離

中央氣象署22日發布強烈颱風「樺加沙」海上、陸上颱風警報，部分地區強風豪雨。行政院長卓榮泰前往「樺加沙颱風中央災害應變中...

強烈颱風樺加沙影響 南迴公路台9戊線今晚10點預警性封閉

強烈颱風樺加沙影響持續加劇，依據中央氣象署氣象情資台東山區累計總雨量將達800毫米，南區養護工程分局考量用路人安全，今天...

強颱樺加沙襲台 賴清德總統提醒民眾：不要前往岸邊觀浪

強颱樺加沙暴風圈目前逐漸進入恆春半島，總統賴清德今天下午至中央災害應變中心視察，與花蓮、台東、屏東縣進行視訊了解防颱整備...

強颱樺加沙真正強風豪雨在海面上 吳聖宇揭原因

根據中央氣象署資料，強颱樺加沙下午15時在鵝鑾鼻的南南東方約290公里，以每小時21公里速度，向西北西進行，且仍在增強中...

