視察蘇花防災整備 陳世凱：北迴鐵公路確保暢通
交通部長陳世凱今天到花蓮，視察蘇花路廊災修工程颱風防災整備情形，今天中午過後南迴線各級列車停駛，希望北迴這一段，鐵路、公路都能確保暢通，讓花東民眾行得安全。
蘇花公路因0403地震及去年凱米颱風災害及後續強降雨影響，造成台9線和仁至崇德路段多處邊坡崩塌及土石流災情，工務段全力搶災；現又受颱風樺加沙的威脅，陳世凱今天中午視察台9線164.5K災修工程及匯德隧道北口161.3K石公溪土石流治理情形。
陳世凱接受媒體聯訪表示，確保道路安全和通暢是交通部重要責任，對可能致災點先做災防準備，因而來關心蘇花路廊和相鄰的北迴鐵路，今天中午過後南迴線各級列車停駛，希望北迴這一段，鐵路或公路能確保暢通，讓花東居民行得安全。
陳世凱說，去年9月8日發生花蓮北上鐵、公路皆斷狀況，這一年鐵、公路系統聯防做了很多努力，抗災能力也不斷提升，在預警、觀測系統等都要預做好準備。
台鐵公司總經理馮輝昇指出，排水箱涵清疏是第一要務，今年和仁到崇德間清疏完成；與林保署、水保署等聯防，公路、鐵路在下游，若上游雨量比較大或是有土石流狀況，第一時間通報，鐵路採慢行或停止運行；有專人24小時監控，和仁到崇德共設置51支攝影機，包括23支落石告警、28支人工監看，另3支高桅桿監視設備，360度監看周邊狀況。
馮輝昇說，短期規劃明隧道等工程，箱涵降挖，加大通水斷面，針對花東跟南迴鐵路安全防護的改善計劃提報到行政院國發會審查，後續相關作業改善作業持續進行，確保宜花東，尤其是花蓮和仁到崇德這一段鐵路安全能受到更好的保障。
公路局東區養護工程分局長林文雄說明，汛期期間增加161.3K、164.5K路段公路排洪斷面並與林保署花蓮分署進行上下邊坡分工整治、與花蓮縣政府及台鐵公司進行土石流排洪縱坡改善及聯防整治，以提升排洪效率及災點抗災韌性。
