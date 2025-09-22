強颱樺加沙真正強風豪雨在海面上 吳聖宇揭原因

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
強颱樺加沙下午15時在鵝鑾鼻的南南東方約290公里處，以每小時21公里速度，向西北西進行，且仍在增強中。擷取自中央氣象署網站
強颱樺加沙下午15時在鵝鑾鼻的南南東方約290公里處，以每小時21公里速度，向西北西進行，且仍在增強中。擷取自中央氣象署網站

根據中央氣象署資料，強颱樺加沙下午15時在鵝鑾鼻的南南東方約290公里，以每小時21公里速度，向西北西進行，且仍在增強中，暴風圈已進入恆春半島，對恆春半島、台東、屏東及高雄構成威脅。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇下午在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，樺加沙正在安定的路過巴士海峽，感謝正好今天(22日)是高壓相對最強的一天，颱風路徑偏西，颱風中心得以保持在北緯20度以南經過。以經過巴士海峽西進的颱風來說，中心位置在北緯20度以北跟以南經過，風雨的程度會有差異，目前雖然台灣這邊有一陣一陣的風雨，但是真正的強風豪雨區都在海面上，台灣陸地上的風雨到目前為止都還不算很大。

吳聖宇指出，今晚之後颱風進入台灣西南方海面，高壓也有略為東退的趨勢，可以看到預報路徑又回到西北西走向，未來樺加沙將往港澳以南近海、廣東西部沿岸靠近，周三、周四對這些地方可能有顯著的影響，如果要前往這些地方或是人在當地的朋友都要特別注意。

吳聖宇也說，颱風進入台灣西南方之後，台灣附近大環境風向轉東南風，也就是所謂的颱風回南，今晚到明天(23日)東半部、恆春半島持續要注意豪大雨，可能一直到周三(24日)雨勢仍大，明天大台北還有南部地區也要注意水氣過山帶來的局部大雨機會。今晚到明天沿海的風力仍強，特別是南北兩端區域，要留意配合地形帶來的強陣風。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

