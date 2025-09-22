樺加沙颱風暴風圈侵襲率兩地達百分之百 氣象署：雨勢開始猛烈

強颱樺加沙暴風圈已進入恆春半島，強度仍持續微增強，暴風圈也有擴大趨勢，根據氣象署最新颱風暴風圈侵襲機率，恆春和蘭嶼都達到100%，中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華表示，預估今晚將到達台灣南端海面，明天清晨後轉往台灣西南端海面移動。颱風結構完整，強度維持強烈颱風等級，颱風外圍環流帶來的雲系已經變得更為連續、綿密，逐步移入花東、恆春以及屏東山區，當地已出現明顯強降雨。

根據氣象署最新公布的「各主要城市及離島120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，北部地區包括基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣都是0％；中部地區縣市苗栗縣0％、台中市0％、彰化縣0％、南投縣1％、雲林縣2％。

南部地區：嘉義縣6％、嘉義市4％、台南市33％、高雄市69％、屏東縣56％、恆春100％；東部及外島地區：花蓮縣0％、台東縣16％、綠島17％、連江縣0％、金門縣7％、澎湖縣14％、蘭嶼100％。

伍婉華表示，目前氣象署持續對台東、恆春半島、屏東及高雄發布陸上颱風警報，海上部分則針對台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面及台灣海峽持續警戒。雷達顯示，颱風外圍環流帶來的雲系已經變得更為連續、綿密，逐步移入花東、恆春以及屏東山區，當地已出現明顯強降雨。

目前氣象署已針對宜蘭山區、花東地區、恆春半島、綠島、蘭嶼及屏東山區發布豪雨特報，並提醒大台北、宜蘭平地、桃園山區、台中山區、南投山區及高雄山區，也可能出現大雨。預測花東與高屏山區12小時雨量可達200毫米以上。花東山區累積雨量恐達500至800毫米，局部地區甚至上看800毫米。

伍婉華表示，雨勢將越來越明顯，今晚至明天將是颱風影響最劇烈的降雨時段，請民眾嚴防山區豪雨、土石流及淹水災情。

