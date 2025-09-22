快訊

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

最新風雨預測出爐！7縣市明達停班課標準

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
最新風雨預測出爐，7縣市明達停班停課門檻。圖／擷取自氣象署網站
最新風雨預測出爐，7縣市明達停班停課門檻。圖／擷取自氣象署網站

強颱樺加沙暴風圈上午已觸陸，中央氣象署指出，今天下半天至明天上半天是樺加沙最接近台灣，也是強度最強的時候。根據中央氣象署今天下午4時最新風雨預報，明天共7縣市風力雨量達停班課標準，但是否停班課以各縣市政府公布為準。

風力預報達停班課標準地區：新北市濱海鄉鎮、恆春半島、連江縣、金門縣、蘭嶼綠島。

雨量預報達停班課標準地區：高雄市山區、屏東縣山區、花蓮縣、台東縣。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮、宜蘭等不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

樺加沙颱風 颱風

延伸閱讀

強颱樺加沙暴風圈結構完整 花東山區恐迎800毫米豪雨

整理包／9縣市風雨估達颱風假標準 強颱樺加沙23日停班課一覽

最新風雨預測出爐 明天中午前9縣市達颱風假標準

颱風樺加沙更近台 估中午前暴風圈接觸恆春半島

相關新聞

樺加沙颱風強降雨…花蓮堰塞湖發紅色警戒 1800餘戶、逾6000人急撤避難

受樺加沙颱風影響，中央氣象署預估花蓮縣山區累積降雨量將達500至800毫米，馬太鞍溪堰塞湖蓄水恐達到壩頂溢流，花蓮3鄉鎮...

樺加沙颱風暴風圈侵襲率兩地達百分之百 氣象署：雨勢開始猛烈

強颱樺加沙暴風圈已進入恆春半島，強度仍持續微增強，暴風圈也有擴大趨勢，根據氣象署最新颱風暴風圈侵襲機率，恆春和蘭嶼都達到...

最新風雨預測出爐！7縣市明達停班課標準

強颱樺加沙暴風圈上午已觸陸，中央氣象署指出，今天下半天至明天上半天是樺加沙最接近台灣，也是強度最強的時候。根據中央氣象署...

樺加沙颱風襲台...嘉縣公告沿海、漁港警戒區 擅闖最高罰25萬元

隨著樺加沙颱風逼近臺灣，中央氣象署已發布海上及陸上颱風警報，嘉義縣政府今天畫定沿海地區及各商港、漁港為限制或禁止進入區域...

強烈颱風樺加沙影響 南迴公路台9戊線今晚10點預警性封閉

強烈颱風樺加沙影響持續加劇，依據中央氣象署氣象情資台東山區累計總雨量將達800毫米，南區養護工程分局考量用路人安全，今天...

強颱樺加沙襲台 賴清德總統提醒民眾：不要前往岸邊觀浪

強颱樺加沙暴風圈目前逐漸進入恆春半島，總統賴清德今天下午至中央災害應變中心視察，與花蓮、台東、屏東縣進行視訊了解防颱整備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。