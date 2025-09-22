快訊

蘇花公路防災升級 台鐵設51支攝影機、6處聯防邊坡落石

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台鐵公司總經理馮輝昇指出，台鐵在崇德至和仁段設置51支攝影機，全天候監控狀況。記者王思慧／攝影
台鐵公司總經理馮輝昇指出，台鐵在崇德至和仁段設置51支攝影機，全天候監控狀況。記者王思慧／攝影

台9線蘇花公路崇德至和仁路段受去年403強震影響，每逢大雨常發生土石流或坍方造成道路中斷，為強化防災工作，台鐵公司除了設置51支攝影機外，與公路局與林保署、水保署合作，在6處災點聯防建立即時通報系統，若上游與量變多或發生土石流，第一時間通知下游單位因應，降低交通中斷風險。

由於強颱樺加沙來勢洶洶，交通部長陳世凱、台鐵公司總經理馮輝昇今天南下，前往崇德段164.5公里及161.3公里兩處災點，視察復建工程與防颱整備情況。

馮輝昇表示，每逢颱風來臨前，台鐵都會加強清淤，擴大通洪斷面，崇德至和仁路段相關清淤工作已陸續完成。台鐵與林保署、水保署及公路局共同建立聯防群組，只要上游雨量過大或災情發生，就會即時通報，列車可立即採取慢行或停駛措施。

在監測設備部分，台鐵在崇德至和仁段設置51支攝影機，其中包括23支落石自動告警系統與28支人工監看鏡頭，全天候監控狀況。另參考公路局與高公局經驗，在K45、K51、K56三處易坍方路段加裝高尾桿攝影機，避免因淹水或掩埋導致設備失效，也能360度掌握周邊環境。

馮輝昇指出，台鐵短期將透過假隧道、明隧道工程、降挖箱涵及取消橋墩等措施，增加通水斷面，提升抗災能力；中期則將配合「宜花東及南迴鐵路安全防護改善計畫」，進一步強化災害路段的行車安全。台鐵也與中央氣象署合作，建置雨量監測系統，當雨量達到每小時50毫米，會即時比對水位與監控影像，判斷是否需要慢行或停駛。

公路局東區養護工程分局長林文雄表示，164.5公里處鐵道下方的排洪箱涵改建，由原本3公尺擴大為公尺版橋，以增加排洪能力，下游也調整洩洪坡度，讓土石流能迅速導入海中；161.3公里處的箱涵工程，目前進度已達21.38％，預計明年完工，屆時將大幅提升鐵公路系統的整體防災韌性。

蘇花公路崇德段164.5公里處鐵公路鄰近，下大雨易因土石流導致路線中斷，公路局與台鐵公司將透過改善箱涵大小及洩洪坡度，讓土石泥流能流入海裡。記者王思慧／攝影
蘇花公路崇德段164.5公里處鐵公路鄰近，下大雨易因土石流導致路線中斷，公路局與台鐵公司將透過改善箱涵大小及洩洪坡度，讓土石泥流能流入海裡。記者王思慧／攝影
台9線蘇花公路崇德段161.3公里處建置箱涵工程，預計明年完工。記者王思慧／攝影
台9線蘇花公路崇德段161.3公里處建置箱涵工程，預計明年完工。記者王思慧／攝影
台鐵公司在鐵路K45、K51、K56等3處易坍方或土石流路段設立攝影機，監控路線狀況。。記者王思慧／攝影
台鐵公司在鐵路K45、K51、K56等3處易坍方或土石流路段設立攝影機，監控路線狀況。。記者王思慧／攝影

樺加沙颱風 颱風

