樺加沙颱風來襲 「2025台北水舞嘉年華」9/22-23暫停演出

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

因樺加沙颱風來襲，臺北市政府觀光傳播局宣布「2025水舞嘉年華」活動9月22日及9月23日暫停演出兩天。待天候狀況穩定後，活動將於9月24日恢復正常演出，繼續帶給觀眾精彩的水舞盛宴。

觀傳局表示，根據氣象團隊預估，本市受外圍環流影響，主要風雨影響最大時間為22、23日，平地可能出現8至9級陣風，為維護民眾安全及確保水舞展演品質，因此暫停演出。

觀傳局呼籲，颱風期間民眾應避免至河濱或山區從事旅遊活動，並請做好各項防颱整備及應變工作。

