年年釀災的馬公厝大排動工整治 樺加沙來襲雲林縣府加強戒備

樺加沙颱風來襲，雲林縣長張麗善今天巡視防災，並為災害嚴重的馬公厝大排褒忠馬嗚段舉行整治開工典禮，預計以1.45億元整治約1.5公里堤段，水利處指出，該堤段在上次颱風決堤，河堤千瘡百孔帶來嚴重災情，只用太空包暫時擋水，整治工程預計明年中完工，可達10年防洪標準。

雲林縣馬公厝大排全長17.85公里，橫跨土庫鎮、東勢、台西、褒忠鄉，是沿海地區重要的排水系統，其中褒忠馬鳴村段長年河道斷面狹窄、橋梁太低洪能力不足，每逢大雨必溢流成災，馬鳴村長許文禎表示，大排寬度不足，加上雜草叢生無護岸防護，大雨來襲經常溢堤淹進村落，淹水及膝，苦不堪言。

縣府經中央核定經費整治，今天由雲林縣長張麗善、議長黃凱、立委張嘉郡、丁學忠、褒忠鄉長陳建名等人主持開工典禮，許多村民到場見證並歡喜期待多年的治水工程終能動工。

張麗善指出，該大排老舊危害地方已久，縣府多年前盤點並將該大排列為重點治理區，完成相關前置作業，去年凱米颱風重創村落，縣府隨即向水利署提出治理計畫，才能很快獲中央補助約46億元動工。

水利處長許宏博表示，該工程將新設護岸約1600多公尺，馬鳴橋提高0.5公尺，引道、防汛道路改善、改建3處箱涵及水門，最後將1296公尺水防道路改善，預計明年中完工後能達10年防洪標準。

強颱樺加沙即將入侵，張麗善今天也會同水利人員視察舊虎尾溪東勢鄉媽埔橋下游清淤工程，含東勢和元長兩鄉清淤長度約2公里，讓原本阻塞的河道，恢復流暢降低溢淹水風險。

許宏博指出，縣內已備372台移動式抽水機、設置135處移動式抽水機平台，完成分區調度預佈，各抽水站也已完成例行維護與測試運轉；並與水利署合作若遇超大豪雨，將即刻動員支援。 褒忠鄉馬公厝大排馬嗚段多年來災害連連，雲林縣府在樺加沙強颱來襲前，動工將全面展開整治。記者蔡維斌／攝影 褒忠鄉馬公厝大排馬嗚段多年來災害連連，雲林縣府在樺加沙強颱來襲前，動工將全面展開整治。記者蔡維斌／攝影 褒忠鄉馬公厝大排馬嗚段，堤岸老舊且河道狹窄，多年來災害連連，雲林縣府在樺加沙強颱來襲前，動工將全面展開整治。記者蔡維斌／攝影 褒忠鄉馬公厝大排馬嗚段多年來災害連連，雲林縣府在樺加沙強颱來襲前，動工將全面展開整治。記者蔡維斌／攝影 樺加沙強颱將入侵，雲林縣長麗善到東勢鄉了解舊虎尾溪清淤工程，並聽取村民意見。記者蔡維斌／翻攝

商品推薦