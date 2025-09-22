快訊

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

強颱樺加沙影響 各地風雨漸增強

攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
強烈颱風樺加沙逼近，台灣各地風雨逐漸增強。記者胡經周／攝影
強烈颱風樺加沙逼近，台灣各地風雨逐漸增強。記者胡經周／攝影

氣象署針對強烈颱風樺加沙發布海上、陸上颱風警報，樺加沙目前位於鵝鑾鼻南南東方海面上，暴風圈已影響台灣南端陸地、台灣東南部海面與巴士海峽，預估颱風今晚將到達台灣南端海面，明天清晨後轉往台灣西南端海面移動。颱風結構完整，強度維持強烈颱風等級，影響範圍將在未來24小時持續擴大。

中央氣象署目前已針對宜蘭山區、花東地區、恆春半島、綠島、蘭嶼及屏東山區發布豪雨特報，並提醒大台北、宜蘭平地、桃園山區、台中山區、南投山區及高雄山區，也可能出現大雨。預測花東與高屏山區12小時雨量可達200毫米以上。花東山區累積雨量恐達500至800毫米，局部地區甚至上看800毫米。

樺加沙颱風 颱風

延伸閱讀

強颱樺加沙暴風圈結構完整 花東山區恐迎800毫米豪雨

強颱樺加沙暴風圈侵襲恆春半島 花東、南台灣風雨威脅升高

強颱樺加沙影響 翡翠水庫控留37%庫容防災

強颱樺加沙逼近呂宋島 菲律賓停班停課

相關新聞

風王樺加沙偏西移動閃過台灣 粉專：各國給的颱風強度分類已達最頂級

強颱樺加沙下午14時在鵝鑾鼻的南南東方約290公里，以每小時21公里速度，向西北西進行，且仍在增強中，打敗強颱浣熊成為今...

颱風樺加沙接近中 台鐵宣布15時起南迴線全線停駛

強烈颱風樺加沙持續逼近，中央氣象署已發布陸上颱風警報。台鐵公司今下午3時宣布，南迴線自15時起全線停駛，其餘路線則維持正...

樺加沙颱風逼近 陳世凱：確保北迴鐵公路暢通與安全

台9線蘇花公路崇德至和仁路段正展開震災復建工程，由於強颱樺加沙可能為花蓮山區帶來強降雨，交通部長陳世凱今天到災害路段視察...

強颱樺加沙暴風圈結構完整 花東山區恐迎800毫米豪雨

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華下午表示，強颱樺加沙目前位於鵝鑾鼻南南東方約290公里的海面上，暴風圈已影響台灣南端陸地...

樺加沙強颱影響東部加遽 綠島將軍岩出現水龍捲

強颱樺加沙持續影響台灣，台東首當其衝，風浪逐漸增強，綠島將軍岩外海今天下午出現「水龍捲」，民眾看了拍了下來。台東氣象站表...

強颱樺加沙暴風圈侵襲恆春半島 花東、南台灣風雨威脅升高

中央氣象署下午指出，強颱樺加沙暴風圈已經進入恆春半島，對恆春半島、台東、屏東及高雄構成直接威脅。預估颱風強度仍有稍微增強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。