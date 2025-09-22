強颱樺加沙影響 各地風雨漸增強
氣象署針對強烈颱風樺加沙發布海上、陸上颱風警報，樺加沙目前位於鵝鑾鼻南南東方海面上，暴風圈已影響台灣南端陸地、台灣東南部海面與巴士海峽，預估颱風今晚將到達台灣南端海面，明天清晨後轉往台灣西南端海面移動。颱風結構完整，強度維持強烈颱風等級，影響範圍將在未來24小時持續擴大。
中央氣象署目前已針對宜蘭山區、花東地區、恆春半島、綠島、蘭嶼及屏東山區發布豪雨特報，並提醒大台北、宜蘭平地、桃園山區、台中山區、南投山區及高雄山區，也可能出現大雨。預測花東與高屏山區12小時雨量可達200毫米以上。花東山區累積雨量恐達500至800毫米，局部地區甚至上看800毫米。
