樺加沙颱風逼近 陳世凱：確保北迴鐵公路暢通與安全

台9線蘇花公路崇德至和仁路段正展開震災復建工程，由於強颱樺加沙可能為花蓮山區帶來強降雨，交通部長陳世凱今天到災害路段視察鐵公路防颱整備工作，表示除了聯防工作要合作外，強調北迴鐵公路線必須保持暢通，確保交通安全。

蘇花公路崇德至和仁路段邊坡去年403強震後持續不穩，每逢大雨坍方後造成鐵公路中斷，公路局與台鐵公司持續整修，不過颱風樺加沙接近台灣，中央氣象署預估樺加沙颱風可能為花蓮山區帶來500至800毫米累積雨量，蘇花交通恐受影響。

陳世凱表示，面對今年最強的颱風，交通部要繃緊神經，確保交通安全與通暢是最重要的責任，這兩天交通部每個單位都在可能致災的點關心與觀察，並做好防災的準備。今天到蘇花路廊視察，一旁就是北迴鐵路，受強颱影響，南迴鐵路中午就先停駛，希望北迴不管是鐵路還是公路，都一定要確保通暢。

陳世凱指出，去年9月蘇花路廊發生鐵公路雙斷的狀況，過了1年看到鐵公路系統在聯防的部分做了很多的努力，抗災的能力不斷提升，提醒這次風災南部影響很大，為了確保花東居民行的安全與通暢，必須確保蘇花路廊整體通暢，鐵公路系統在聯防過程大家要密切合作，在預警系統、觀測系統，若發生災難後的復建系統上，要預先做好準備。

陳世凱說，去年看到土石相當鬆軟，經過1年大家的努力，復建工作、抗災工作都有提升；過去也提出蘇花路斷後3小時啟動疏運的SOP，經過幾次操作愈來愈順暢，希望這次災害不要造成民眾太大的困擾。 交通部長陳世凱（右）視察蘇花防颱工作整備，公路局東分局長林文雄（左）解說。記者王思慧／攝影

