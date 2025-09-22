快訊

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

樺加沙颱風逼近 陳世凱：確保北迴鐵公路暢通與安全

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
台9線蘇花公路崇德至和仁路段正展開震災復建工程，面對強颱樺加沙嚴陣以待。記者王思慧／攝影
台9線蘇花公路崇德至和仁路段正展開震災復建工程，面對強颱樺加沙嚴陣以待。記者王思慧／攝影

台9線蘇花公路崇德至和仁路段正展開震災復建工程，由於強颱樺加沙可能為花蓮山區帶來強降雨，交通部長陳世凱今天到災害路段視察鐵公路防颱整備工作，表示除了聯防工作要合作外，強調北迴鐵公路線必須保持暢通，確保交通安全。

蘇花公路崇德至和仁路段邊坡去年403強震後持續不穩，每逢大雨坍方後造成鐵公路中斷，公路局與台鐵公司持續整修，不過颱風樺加沙接近台灣，中央氣象署預估樺加沙颱風可能為花蓮山區帶來500至800毫米累積雨量，蘇花交通恐受影響。

陳世凱表示，面對今年最強的颱風，交通部要繃緊神經，確保交通安全與通暢是最重要的責任，這兩天交通部每個單位都在可能致災的點關心與觀察，並做好防災的準備。今天到蘇花路廊視察，一旁就是北迴鐵路，受強颱影響，南迴鐵路中午就先停駛，希望北迴不管是鐵路還是公路，都一定要確保通暢。

陳世凱指出，去年9月蘇花路廊發生鐵公路雙斷的狀況，過了1年看到鐵公路系統在聯防的部分做了很多的努力，抗災的能力不斷提升，提醒這次風災南部影響很大，為了確保花東居民行的安全與通暢，必須確保蘇花路廊整體通暢，鐵公路系統在聯防過程大家要密切合作，在預警系統、觀測系統，若發生災難後的復建系統上，要預先做好準備。

陳世凱說，去年看到土石相當鬆軟，經過1年大家的努力，復建工作、抗災工作都有提升；過去也提出蘇花路斷後3小時啟動疏運的SOP，經過幾次操作愈來愈順暢，希望這次災害不要造成民眾太大的困擾。

交通部長陳世凱（右）視察蘇花防颱工作整備，公路局東分局長林文雄（左）解說。記者王思慧／攝影
交通部長陳世凱（右）視察蘇花防颱工作整備，公路局東分局長林文雄（左）解說。記者王思慧／攝影

樺加沙颱風 颱風

延伸閱讀

影／藍營批耍賴 交通部籲：地方承擔責任與中央攜手推動捷運建設

中捷藍線預算被砍剩1.68億動員「尋找陳世凱」 白議員：只蓋模型？

中捷藍線114年經費遭大砍藍營批耍賴 赴交通部「尋找陳世凱」

【重磅快評】大砍中捷96%補助 陳世凱還是台中隊嗎？

相關新聞

颱風樺加沙接近中 台鐵宣布15時起南迴線全線停駛

強烈颱風樺加沙持續逼近，中央氣象署已發布陸上颱風警報。台鐵公司今下午3時宣布，南迴線自15時起全線停駛，其餘路線則維持正...

風王樺加沙偏西移動閃過台灣 粉專：各國給的颱風強度分類已達最頂級

強颱樺加沙下午14時在鵝鑾鼻的南南東方約290公里，以每小時21公里速度，向西北西進行，且仍在增強中，打敗強颱浣熊成為今...

強颱樺加沙暴風圈結構完整 花東山區恐迎800毫米豪雨

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華下午表示，強颱樺加沙目前位於鵝鑾鼻南南東方約290公里的海面上，暴風圈已影響台灣南端陸地...

樺加沙颱風逼近 陳世凱：確保北迴鐵公路暢通與安全

台9線蘇花公路崇德至和仁路段正展開震災復建工程，由於強颱樺加沙可能為花蓮山區帶來強降雨，交通部長陳世凱今天到災害路段視察...

樺加沙強颱影響東部加遽 綠島將軍岩出現水龍捲

強颱樺加沙持續影響台灣，台東首當其衝，風浪逐漸增強，綠島將軍岩外海今天下午出現「水龍捲」，民眾看了拍了下來。台東氣象站表...

強颱樺加沙暴風圈侵襲恆春半島 花東、南台灣風雨威脅升高

中央氣象署下午指出，強颱樺加沙暴風圈已經進入恆春半島，對恆春半島、台東、屏東及高雄構成直接威脅。預估颱風強度仍有稍微增強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。