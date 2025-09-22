颱風樺加沙觸陸 墾丁南灣浪高3米、大浪襲香蕉灣
強烈颱風樺加沙挾帶強風豪雨，今天中午暴風圈觸及恆春半島陸地，墾丁地區午後風強雨驟，南灣浪高3米，香蕉灣也有大浪一波波，所幸尚無災情發生。
依中央氣象署資料，今天下午1時，颱風樺加沙中心位置在鵝鑾鼻南南東方約300公里處，以每小時20公里速度，向西轉西北西進行，暴風圈在中午11時許，已經觸及恆春半島陸地。
隨著颱風樺加沙越來越接近，墾丁南灣海水浴場已經出現3.6米高的大浪，且越晚風浪越大；墾丁大街幾乎沒有店家開門做生意，中午時刻，大部分民眾冒雨前往超商買東西，有些被強風吹得傘都撐不住而淋濕。
另外，淨空的船帆石沙灘，黃澄澄的海浪不斷拍打岸邊礁石，激起巨大浪花，岸邊仍出現零星民眾觀浪拍照；香蕉灣吹起強風，海浪襲捲上海堤，甚至激起巨浪拍打上岸，可見颱風樺加沙威力。
屏東枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉等6鄉鎮，今天停止上班、上課，不少民眾都備妥食材在家防颱。屏東縣政府陸續預警撤離山區民眾，統計至今天上午10時40分，已撤離霧台鄉共25名民眾，其中5人安置在佳暮村收容所、其餘20人依親，目前無災情發生。
