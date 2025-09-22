颱風樺加沙西行 暴風圈晚間接觸台東高雄

交通部中央氣象署今天表示，颱風樺加沙持續西行，預計傍晚至晚間暴風圈會陸續接觸台東、高雄；今晚至明天是風雨最明顯的期間，最快明天中午解除陸警、晚間解除海警。

氣象署今天持續發布颱風樺加沙海上陸上颱風警報，下午2時中心位置在北緯19.4度，東經121.8度，即在鵝鑾鼻的南南東方約290公里處，以每小時21公里速度，向西北西進行；中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，七級風平均暴風半徑320公里、十級風平均暴風半徑150公里。

陸上警戒區為台東、恆春半島、屏東及高雄地區；海上警戒為台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。

氣象署簡任技正伍婉華在颱風記者會中表示，樺加沙持續往西移動，今天晚間會到台灣南端海面、明天至西南端海面，是距離台灣最近的期間，未來強度仍有稍增強的趨勢。

伍婉華表示，預估樺加沙暴風圈傍晚到晚間會碰觸到台東、高雄，若路徑如目前資料預估，最快明天中午解除陸警，明天晚間解除海警。

伍婉華指出，今天上午樺加沙外圍環流雲系一波波移入台灣陸地，隨著樺加沙逐漸西行，比較綿密的雲系也會逐漸移入，「雨勢漸漸要開始大了」，下半天起一直到明天，東半部地區、恆春半島、高屏山區會有顯著降雨。

伍婉華說，今天蘭嶼、綠島、恆春半島、花東地區、宜蘭及屏東山區有局部大雨或豪雨，不排除有豪雨等級以上的降雨；大台北地區、宜蘭地區、屏東地區及桃園山區、台中山區、南投山區、高雄山區有局部大雨。

伍婉華提到，今晚台灣附近海浪仍在增強，各海面風浪將逐漸增大至3公尺以上，尤其東南部海面及巴士海峽易有6公尺以上巨浪，颱風中心可能會有10公尺以上浪高。

伍婉華提醒，目前在蘭嶼、綠島已觀測到12、13級強陣風，下午起除綠島、蘭嶼、恆春半島會有12、13級強陣風外，中部以北、高屏、宜花東地區也要留意有8、9級強陣風。

