強颱樺加沙影響 金門2件樹木倒伏縣府籲防颱

強颱樺加沙暴風圈觸陸，金門非陸警區域，今天仍有2件樹倒案，縣府派員清除倒伏樹木；也提醒民眾，預估颱風明天上午最接近金門，預測風力最大時段為今天中午起至深夜，應提高警覺防颱。

金門縣林務所表示，截至目前接獲2件倒樹案，派出6人及鏈鋸、怪手、貨車等機具清除倒伏樹木，目前已完成清除公園路榕樹倒伏、中心教練場附近鳳凰木倒伏，後續將巡查其他路段，安排2組人力預作準備，並視風勢狀況調度人力機具處理。

金門縣政府說明，依中央氣象署資料，金門不會進入暴風圈，颱風最接近金門時間將落在23日上午，自21日至23日最大預估累積總雨量約150毫米，預測風力最大時段為22日中午12時至深夜12時，平均風約6至7級，陣風約9至10級。

縣府表示，災害應變中心三級開設，各救災單位提高警覺，人車機具完成待命，災害防救團隊嚴陣以待，並整合各局處及台電、各鄉鎮公所等單位，針對風倒木及道路中斷等潛在災情，完成全縣道路搶通順序規劃；另通報韌性社區、防災士協會等提高警覺，關注颱風動態，進行各項防颱整備。

金門縣消防局長呂英華表示，各消防分隊已完成防救災裝備與器材災前整備，雖然金門不在颱風警戒範圍內，但外圍環流所帶來風雨仍有一定強度，特別是22日午後至23日為最須注意時段，呼籲民眾應加強屋外環境檢視，固定招牌、盆栽與樹木枝幹，工地則須加強鷹架與帆布等設施防護，避免強風釀意外。

呂英華提醒，沿海地區恐有長浪發生，民眾應暫停水域遊憩與海上作業，切勿前往港區、海岸或其他受管制區域，以確保安全，將持續密切監控颱風動態，妥善整合各項情資與救災資源，必要時即刻提升應變層級，以守護金門鄉親安全。

