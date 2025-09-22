颱風樺加沙接近中 台鐵宣布15時起南迴線全線停駛

快訊

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台鐵公司今下午3時宣布，南迴線自15時起全線停駛，其餘路線則維持正常行駛。

強烈颱風樺加沙持續逼近，中央氣象署已發布陸上颱風警報。台鐵公司今下午3時宣布，南迴線自15時起全線停駛，其餘路線則維持正常行駛。明日中午12時前的列車行駛狀況，將依據颱風最新動態評估，於今晚20時30分再發布。

台鐵指出，今天受影響列車包含新左營往台東及台東往新左營方向，部分班次停駛或截短行駛：

新左營往台東方向：3021次、317次、323次、327次停駛；165次、385次改截短至潮州。

台東往新左營方向：708次、168次、3038次、386次停駛；422次、324次、428次、432次、434次改截短至台東。

觀光列車：觀光1、2次枋寮至台東間停駛；藍皮普快5898次台東至枋寮停駛。

乘客服務與退票規定方面，台鐵提醒旅客，出門前可透過以下台鐵公司官方網站、24小時旅客服務專線：（02）2191-0096 或 0800-765-888（免付費，行動電話無法撥打）或各就近車站台鐵官網提供聯絡資訊了解。

另依規定，自發布海上颱風警報之日起至解除當日止，購買期間內各級列車車票之旅客，均可持未使用之車票於一年內至各車站辦理退票，免收手續費。

