聽新聞
0:00 / 0:00
颱風樺加沙接近中 台鐵宣布15時起南迴線全線停駛
強烈颱風樺加沙持續逼近，中央氣象署已發布陸上颱風警報。台鐵公司今下午3時宣布，南迴線自15時起全線停駛，其餘路線則維持正常行駛。明日中午12時前的列車行駛狀況，將依據颱風最新動態評估，於今晚20時30分再發布。
台鐵指出，今天受影響列車包含新左營往台東及台東往新左營方向，部分班次停駛或截短行駛：
新左營往台東方向：3021次、317次、323次、327次停駛；165次、385次改截短至潮州。
台東往新左營方向：708次、168次、3038次、386次停駛；422次、324次、428次、432次、434次改截短至台東。
觀光列車：觀光1、2次枋寮至台東間停駛；藍皮普快5898次台東至枋寮停駛。
乘客服務與退票規定方面，台鐵提醒旅客，出門前可透過以下台鐵公司官方網站、24小時旅客服務專線：（02）2191-0096 或 0800-765-888（免付費，行動電話無法撥打）或各就近車站台鐵官網提供聯絡資訊了解。
另依規定，自發布海上颱風警報之日起至解除當日止，購買期間內各級列車車票之旅客，均可持未使用之車票於一年內至各車站辦理退票，免收手續費。
🌀颱風最新動態
▪️強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準
▪️樺加沙追平去年重創海南島的摩羯颱風 吳聖宇：怪物等級的颱風
▪️樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛
▪️大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言