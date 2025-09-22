快訊

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

聽新聞
0:00 / 0:00

風王樺加沙偏西移動閃過台灣 粉專：各國給的颱風強度分類已達最頂級

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
強颱樺加沙。擷取自氣象粉專「觀氣象看天氣」
強颱樺加沙。擷取自氣象粉專「觀氣象看天氣」

強颱樺加沙下午14時在鵝鑾鼻的南南東方約290公里，以每小時21公里速度，向西北西進行，且仍在增強中，打敗強颱浣熊成為今年的風王。氣象粉專「觀氣象看天氣」今天指出，目前各國給樺加沙的強度分類均已達到最頂級，包括美國國家颶風中心稱為五級颶風等。

「觀氣象看天氣」指出，中央氣象署稱樺加沙為強烈颱風，中心氣壓：900百帕，近中心最大風速每秒 58 公尺（約每小時 209 公里），瞬間最大陣風每秒 73 公尺（約每小時 263 公里），七級風半徑 320公里、十級風半徑 150公里。

至於日本氣象廳稱為猛烈颱風、美國國家颶風中心叫五級颶風，中國中央氣象台、香港天文台稱為超強颱風。

「觀氣象看天氣」指出，昨天樺加沙經過呂宋島東北東方時，海上的浮標(18.58N 125.96E附近)曾測得最低海平面氣壓為900.3百帕，目前中央氣象署給的900百帕算是合理。雖然樺加沙偏西移動對台灣陸地影響減輕，但東半部仍要留意較大的雨勢，恆春半島也會有較強陣風，大台北、基隆，以及高屏沿海陸地也會有間歇性的風雨，但不至於太大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

樺加沙颱風 颱風

延伸閱讀

強颱樺加沙暴風圈結構完整 花東山區恐迎800毫米豪雨

颱風樺加沙逼近 62條土石流潛勢溪流黃色警戒

強颱樺加沙暴風圈侵襲恆春半島 花東、南台灣風雨威脅升高

強颱樺加沙影響 翡翠水庫控留37%庫容防災

相關新聞

風王樺加沙偏西移動閃過台灣 粉專：各國給的颱風強度分類已達最頂級

強颱樺加沙下午14時在鵝鑾鼻的南南東方約290公里，以每小時21公里速度，向西北西進行，且仍在增強中，打敗強颱浣熊成為今...

颱風樺加沙接近中 台鐵宣布15時起南迴線全線停駛

強烈颱風樺加沙持續逼近，中央氣象署已發布陸上颱風警報。台鐵公司今下午3時宣布，南迴線自15時起全線停駛，其餘路線則維持正...

樺加沙颱風逼近 陳世凱：確保北迴鐵公路暢通與安全

台9線蘇花公路崇德至和仁路段正展開震災復建工程，由於強颱樺加沙可能為花蓮山區帶來強降雨，交通部長陳世凱今天到災害路段視察...

強颱樺加沙暴風圈結構完整 花東山區恐迎800毫米豪雨

中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華下午表示，強颱樺加沙目前位於鵝鑾鼻南南東方約290公里的海面上，暴風圈已影響台灣南端陸地...

樺加沙強颱影響東部加遽 綠島將軍岩出現水龍捲

強颱樺加沙持續影響台灣，台東首當其衝，風浪逐漸增強，綠島將軍岩外海今天下午出現「水龍捲」，民眾看了拍了下來。台東氣象站表...

強颱樺加沙暴風圈侵襲恆春半島 花東、南台灣風雨威脅升高

中央氣象署下午指出，強颱樺加沙暴風圈已經進入恆春半島，對恆春半島、台東、屏東及高雄構成直接威脅。預估颱風強度仍有稍微增強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。