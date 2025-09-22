聽新聞
0:00 / 0:00
風王樺加沙偏西移動閃過台灣 粉專：各國給的颱風強度分類已達最頂級
強颱樺加沙下午14時在鵝鑾鼻的南南東方約290公里，以每小時21公里速度，向西北西進行，且仍在增強中，打敗強颱浣熊成為今年的風王。氣象粉專「觀氣象看天氣」今天指出，目前各國給樺加沙的強度分類均已達到最頂級，包括美國國家颶風中心稱為五級颶風等。
「觀氣象看天氣」指出，中央氣象署稱樺加沙為強烈颱風，中心氣壓：900百帕，近中心最大風速每秒 58 公尺（約每小時 209 公里），瞬間最大陣風每秒 73 公尺（約每小時 263 公里），七級風半徑 320公里、十級風半徑 150公里。
至於日本氣象廳稱為猛烈颱風、美國國家颶風中心叫五級颶風，中國中央氣象台、香港天文台稱為超強颱風。
「觀氣象看天氣」指出，昨天樺加沙經過呂宋島東北東方時，海上的浮標(18.58N 125.96E附近)曾測得最低海平面氣壓為900.3百帕，目前中央氣象署給的900百帕算是合理。雖然樺加沙偏西移動對台灣陸地影響減輕，但東半部仍要留意較大的雨勢，恆春半島也會有較強陣風，大台北、基隆，以及高屏沿海陸地也會有間歇性的風雨，但不至於太大。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
🌀颱風最新動態
▪️強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準
▪️樺加沙追平去年重創海南島的摩羯颱風 吳聖宇：怪物等級的颱風
▪️樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛
▪️大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言