台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

日職／孫易磊再獲先發機會 明對決樂天挑戰一軍首勝

強颱樺加沙暴風圈結構完整 花東山區恐迎800毫米豪雨

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華提醒，颱風暴風半徑廣大、結構完整，今晚到明天將是降雨與風浪最顯著時刻，呼籲民眾加強戒備。圖／擷取自氣象局網站
中央氣象署預報中心簡任技正伍婉華下午表示，強颱樺加沙目前位於鵝鑾鼻南南東方約290公里的海面上，暴風圈已影響台灣南端陸地、台灣東南部海面與巴士海峽，預估颱風今晚將到達台灣南端海面，明天清晨後轉往台灣西南端海面移動。颱風結構完整，強度維持強烈颱風等級，影響範圍將在未來24小時持續擴大。

伍婉華指出，目前氣象署持續對台東、恆春半島、屏東及高雄發布陸上颱風警報，海上部分則針對台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面及台灣海峽持續警戒。雷達顯示，颱風外圍環流帶來的雲系已經變得更為連續、綿密，逐步移入花東、恆春以及屏東山區，當地已出現明顯強降雨。

目前氣象署已針對宜蘭山區、花東地區、恆春半島、綠島、蘭嶼及屏東山區發布豪雨特報，並提醒大台北、宜蘭平地、桃園山區、台中山區、南投山區及高雄山區，也可能出現大雨。預測花東與高屏山區12小時雨量可達200毫米以上。花東山區累積雨量恐達500至800毫米，局部地區甚至上看800毫米。

伍婉華表示，雨勢將越來越明顯，今晚至明天將是颱風影響最劇烈的降雨時段，請民眾嚴防山區豪雨、土石流及淹水災情。

根據氣象署觀測資料顯示，蘭嶼、綠島已出現12至13級強陣風，台東測得11級陣風，澎湖、金門、馬祖及西北部沿海也有9至10級強風。隨著颱風中心靠近，今晚到明天清晨風力將再度增強。綠島、蘭嶼、恆春半島：預估出現12至13級強陣風。澎湖、金門、馬祖：可能出現9至10級強陣風。桃園、新竹、苗栗與西北部沿海：陣風可達8至9級。

同時，南部與花東沿海浪高已達4至5米，台灣海峽南部及颱風中心通過區域恐現6至10米巨浪。氣象署已發布巨浪警告，提醒海上活動全面停止。

伍婉華提醒，颱風暴風半徑廣大、結構完整，今晚到明天將是降雨與風浪最顯著時刻，呼籲民眾加強戒備，避免外出，特別是山區與沿海活動。

