樺加沙強颱影響東部加遽 綠島將軍岩出現水龍捲

強颱樺加沙持續影響台灣，台東首當其衝，風浪逐漸增強，綠島將軍岩外海今天下午出現「水龍捲」，民眾看了拍了下來。台東氣象站表示，強烈對流空氣擾動所致。

氣象站指出，水龍捲形成原因，通常在積雲底下發生，條件包括不穩定空氣擾動，造成天氣劇烈變動現象發生，產生水龍捲，且都是單獨發生。

今天下午1點多有人在綠島將軍岩往外海看，發現海上和積雲間，出現1條水捲風，底部海水捲起噴濺，上頭則是和雲層連結，立即用手機拍下來。

