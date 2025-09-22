聽新聞
0:00 / 0:00
強颱樺加沙暴風圈侵襲恆春半島 花東、南台灣風雨威脅升高
中央氣象署下午指出，強颱樺加沙暴風圈已經進入恆春半島，對恆春半島、台東、屏東及高雄構成直接威脅。預估颱風強度仍有稍微增強的趨勢，風雨影響將持續擴大。
根據氣象署資料顯示，下午14時颱風中心位置在鵝鑾鼻南南東方約290公里處，以時速21公里往西北西方向推進。陸上警戒區域：台東、恆春半島、屏東及高雄。海上警戒區域：台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽及東沙島海域。氣象署提醒，相關地區居民與船隻需嚴加防範，避免進行海上作業與活動。
氣象署也提醒，今日基隆北海岸、台灣東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、南部沿海，以及澎湖、金門、馬祖都可能出現長浪。台灣周邊海面風浪將逐漸增至3米以上，其中東南部海面與巴士海峽恐有超過6米巨浪。
此外，受颱風外圍沉降氣流影響，中部地區仍出現高溫：台中市亮出橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。苗栗、彰化、南投、雲林、嘉義則為黃色燈號，提醒民眾加強防曬、補充水分。
氣象署呼籲，民眾應立即檢查並固定戶外懸掛物、招牌、圍籬與鷹架，陽台的盆景應妥善收置，以免因強風造成危險。
🌀颱風最新動態
▪️強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準
▪️樺加沙追平去年重創海南島的摩羯颱風 吳聖宇：怪物等級的颱風
▪️樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛
▪️大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言