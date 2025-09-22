快訊

颱風樺加沙外圍沉降影響 中部高溫飆36度以上台中亮橙色燈號

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
中央氣象署今日發布高溫資訊，受到強烈颱風「樺加沙」外圍環流沉降影響，中部地區出現焚風現象的機率升高。圖／氣象署提供
中央氣象署今日發布高溫資訊，受到強烈颱風「樺加沙」外圍環流沉降影響，中部地區出現焚風現象的機率升高。台中市亮出橙色高溫燈號，白天有連續出現36度以上高溫的機率；新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣及雲林縣則亮出黃色高溫燈號，提醒民眾嚴防熱傷害。

高溫警示區域，台中市橙色燈號（連續3日36度以上）、黃色燈號（36度以上）：新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣。

氣象署呼籲民眾，避免非必要的戶外活動、勞動與運動，並注意以下防護：多補充水分，注意防曬，謹防中暑。室內保持通風涼爽，可利用搧風、冰袋等方法降溫。特別關懷老人、小孩、慢性病患、肥胖者、用藥者、弱勢族群及戶外工作者。

此外，因地形影響，背風側小區域可能出現焚風或類似效應，氣象署提醒農民可架設防風設施或透過灌水降溫，防範農作物受損。

