聽新聞
0:00 / 0:00
颱風樺加沙外圍沉降影響 中部高溫飆36度以上台中亮橙色燈號
中央氣象署今日發布高溫資訊，受到強烈颱風「樺加沙」外圍環流沉降影響，中部地區出現焚風現象的機率升高。台中市亮出橙色高溫燈號，白天有連續出現36度以上高溫的機率；新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣及雲林縣則亮出黃色高溫燈號，提醒民眾嚴防熱傷害。
高溫警示區域，台中市橙色燈號（連續3日36度以上）、黃色燈號（36度以上）：新竹市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣。
氣象署呼籲民眾，避免非必要的戶外活動、勞動與運動，並注意以下防護：多補充水分，注意防曬，謹防中暑。室內保持通風涼爽，可利用搧風、冰袋等方法降溫。特別關懷老人、小孩、慢性病患、肥胖者、用藥者、弱勢族群及戶外工作者。
此外，因地形影響，背風側小區域可能出現焚風或類似效應，氣象署提醒農民可架設防風設施或透過灌水降溫，防範農作物受損。
🌀颱風最新動態
▪️強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準
▪️樺加沙追平去年重創海南島的摩羯颱風 吳聖宇：怪物等級的颱風
▪️樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛
▪️大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言