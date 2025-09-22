強颱樺加沙影響 翡翠水庫控留37%庫容防災

強颱樺加沙暴風圈已觸陸，台北市翡翠水庫管理局長林裕益今天表示，水庫控留37%庫容，可發揮滯洪蓄洪功能，足以攔蓄逾500毫米超大豪雨量，可降低下游新店溪洪峰流量。

翡管局今天透過新聞稿表示，強颱樺加沙接近台灣，受其外圍環流影響，北部地區可能有豪大雨。林裕益說，截至上午9時，翡翠水庫距離滿水位有16.53公尺，控留37%庫容，可以發揮滯洪蓄洪功能。

同時，也足以攔蓄新店溪上游北勢溪洪水，超過1億3000萬立方公尺，相當於攔下超過500毫米超大豪雨，降低下游新店溪洪峰流量，暫時不會進行洩洪。

翡管局強調，北部地區每年7至10月，颱風豪雨頻繁。近兩年來，翡翠水庫操作將「蓄洪防災」列為重要使命之一，意即預留適當庫容，作為大台北地區的「超大型滯洪池」，於汛期7至10月間，控留20%以上庫容，以攔蓄新店溪上游的北勢溪洪水，降低下游的洪峰流量及水患風險。

翡管局水庫操作科長林保隆表示，每年隨著汛期到來，翡翠水庫操作重點，除供應用水外，也須兼具蓄洪防災功能。隨著颱風進逼，大壩各項水工閘門設施均已完成檢測正常；相關防颱資訊通報系統，也都確認運作無異常。

林保隆說，颱風期間，將持續關注颱風動態與水情狀況，隨時應變，以確保安全。

