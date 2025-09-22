快訊

颱風樺加沙影響 虎航今起三天多個航班取消

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導

受樺加沙颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航航班異動如下：

9月22日航班取消如下：

- IT551/IT552 桃園-峴港往返航班

- IT606/IT607 桃園-釜山往返航班

- IT602 桃園-首爾仁川航班

9月23日航班取消如下：

- IT603 首爾仁川-桃園航班

- IT234/IT235 桃園-新千歲(札榥)往返航班

- IT210/IT211 桃園-關西大阪往返航班

- IT200/IT201 桃園-東京成田往返航班

- IT230/IT231 桃園-沖繩那霸往返航班

- IT240/IT241 桃園-福岡往返航班

- IT246/IT247 桃園-佐賀往返航班

- IT216/IT217 桃園-東京羽田往返航班

- IT206/IT207 桃園-名古屋往返航班

- IT238/IT239 桃園-旭川往返航班

- IT654/IT655 桃園-濟洲島往返航班

9月24日航班取消如下：

- IT321/IT322 高雄-澳門往返航班

虎航表示，建議旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊

實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。

