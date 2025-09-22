颱風樺加沙影響 虎航今起三天多個航班取消

中央氣象署今天指出，強烈颱風樺加沙上午11時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約320公里，以每小時20公里速度，向西轉西北西進行，暴風圈正逐漸進入恆春半島，對台東、屏東、恆春半島及高雄將構成威脅，未來強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

2025-09-22 11:34