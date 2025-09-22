聽新聞
樺加沙颱風來襲 墾管處轄區海域封閉 屏東原鄉預防性撤離25人
強颱樺加沙暴風圈逐漸進入台灣東南部近海，暴風圈今上午11時觸陸，預計中心位置今晚到達南端海面，今天和明天影響台灣最明顯，墾管處表示，轄區海域已全數封閉，拉起警戒線，據點關閉、生態保護區停止入園，也請遊客注意安全，無必要請勿出門。
屏東原鄉山區也預防性撤離，霧台鄉佳暮村預防性撤離25人，其中20人依親，5人安置在百合部落佳暮村避難收容處所。
墾管處表示，海上陸上颱風警報發佈，生態保護區南仁湖，鼻頭草園，溪仔口三條路線已關閉， 龍坑生態保護區、砂島海岸、最南點及鵝鑾鼻濱海步道已封閉，後壁湖出水口、航道西側、潟湖區、星砂灣、小狗灣皆完成封閉作業。
