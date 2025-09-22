強颱樺加沙暴風圈觸陸繼續增強變胖 氣象署：東半部愈晚風雨愈大

中央氣象署今天指出，強烈颱風樺加沙上午11時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約320公里，以每小時20公里速度，向西轉西北西進行，暴風圈正逐漸進入恆春半島，對台東、屏東、恆春半島及高雄將構成威脅，未來強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

氣象署預報中心簡任技正伍婉華中午指出，樺加沙晚間預估到達台灣南方海面，明天清晨到達台灣西南海面，颱風今天及明天最接近，尤其是現在到明天上半天。陸上警戒範圍包括：台東、恆春半島、屏東及高雄地區。海上警戒包括台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。

伍婉華指出，隨颱風逐漸接近，台灣附近風浪已經增高，風力也增強，東半部雨勢愈來愈明顯、愈晚愈明顯，今晚到明天雨勢加劇。

伍婉華指出，今日基隆北海岸、台灣東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、南部沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生；台灣附近各海面風浪將逐漸增大至3米以上，尤其東南部海面及巴士海峽易有6米以上巨浪，甚至颱風中心浪高將超過10米，氣象署將發布巨浪告警提醒民眾。

受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，伍婉華說，今(22日)晨至上午蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，宜蘭地區、花蓮地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。清晨至今降雨集中在基隆北海岸及宜蘭、花蓮等地，降雨正在往南花蓮延伸。

今日下午起花蓮縣地區、台東縣地區、宜蘭縣山區、屏東縣山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北地區、宜蘭地區、屏東地區及桃園山區、台中山區、南投山區、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積淹水。

伍婉華說，今晚到明天將是明顯降雨時段，東半部、恆春半島及高屏山區會有大雨或局部性豪雨，花東地區及宜蘭山區、高屏山區會有豪雨以上等級降雨。在雨量預報方面，花東平地及宜蘭山區、高屏山區在這兩、三天預報雨量在400-600毫米，花東山區甚至可達500-800毫米。

風的部分，伍婉華指出，蘭嶼已觀測到13級強陣雨，花蓮、屏東有11級強陣風，澎湖也有10級強陣風，其他各地約有7到8級。預估今天下午到晚上，蘭嶼、綠島、恆春半島會增到12-13級，澎湖、金門、馬祖及西北部增為9-10級。傍晚到深夜這些地方風力仍強勁，西北部及中部沿海會增為6-7級，明天清晨這些地區風還是強，高雄陣風也增強。

氣象署也針對19縣市發布強風特報(橙色)，22日晨至23日晚上蘭嶼、綠島、屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率(橙色燈號)，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)。

伍婉華說，西半部雨不多，但受颱風外圍環流沉降影響，今日白天台中市為高溫橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣為黃色燈號，恐36度以上。

