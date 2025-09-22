整理包／9縣市風雨估達颱風假標準 強颱樺加沙23日停班課一覽
隨著強颱樺加沙暴風圈逐步逼近，氣象署預測今、明兩天將是影響台灣最劇烈的時段。根據最新風雨預報，明（23）日中午前，已有9縣市部分地區風力、雨量達停班停課標準，是否實際放假則仍需依各地方政府公告為準。明天要不要上班上課？有哪些地區可能放颱風假？《聯合新聞網》整理包一次看清楚。
風力預報達標地區包括：桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、恆春半島、台東縣濱海鄉鎮、蘭嶼綠島、連江縣、金門縣。
雨量預測達標地區包括：花蓮縣山區、台東縣山區。
🌀颱風最新動態
▪️強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準
▪️樺加沙追平去年重創海南島的摩羯颱風 吳聖宇：怪物等級的颱風
▪️樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛
▪️大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨
