華信航空中午12時以後 台灣出發至離島航班全數取消

快訊

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導

受樺加沙颱風影響，華信航空今（22）日由台灣本島出發至離島航班中午12時以後全數取消。台東、花蓮航班 全日取消。

華信航空表示，將視天候狀況隨時機動調整航班，溫馨提醒搭機旅客及接機民眾多加利用華信航空官網 www.mandarin-airlines.com 或APP查詢最新航班資訊。

颱風 樺加沙颱風

