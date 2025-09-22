颱風樺加沙影響 海運13航線88航次停航
受到颱風樺加沙影響，交通部航港局表示，今天基隆-馬祖等13航線，共88航次停航，提醒旅客留意航班資訊。
交通部中央氣象署今天持續發布颱風樺加沙海上陸上颱風警報，海運運輸也受到影響。
航港局發布通報，今天共有13航線共88航次停航。
基隆-馬祖全部停航、南竿福澳-福州琅岐全部停航、北竿白沙-福州黃岐全部停航、金門-石井全部停航、金門-五通全部停航、高雄-馬公全部停航、布袋-馬公全部停航。
台南將軍-澎湖東吉全部停航；東港-小琉球開航26航次、停航24航次；鹽埔-小琉球開航3航次、停航3航次；富岡-綠島全部停航、富岡-蘭嶼全部停航、後壁湖-蘭嶼全部停航。
航港局呼籲，民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台的旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。
