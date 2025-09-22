最新風雨預測出爐 明天中午前9縣市達颱風假標準

快訊

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
雨量預測圖。擷取自中央氣象署網站
雨量預測圖。擷取自中央氣象署網站

強颱樺加沙暴風圈正逐漸進入台灣東南部近海，暴風圈預估今天中午前觸陸，今天和明天影響台灣最明顯。根據中央氣象署今天上午10時最新風雨預報，預測明天中午前，全台共有9縣市風力雨量達停班課標準，但是否停班課以各縣市政府公布為準。

風力預報達標地區包括：桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、恆春半島、台東縣濱海鄉鎮、蘭嶼綠島、連江縣、金門縣。

雨量預測達標地區包括：花蓮縣山區、台東縣山區。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

風力預測圖。擷取自中央氣象署網站
風力預測圖。擷取自中央氣象署網站

