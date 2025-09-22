聽新聞
三仙台鏡頭君進入海景第一排搖滾區 網友：等看6米巨浪
強颱樺加沙持續靠近台灣東南部，中央氣象署今早也針對台東沿海地區發布6米巨浪國家級警報，目前沿海地區禁止民眾觀浪，不少網友選擇上三仙台即時影像，觀看海景第一排浪況，並不忘替鏡頭君加油打氣。
隨著颱風樺加沙逐漸接近台灣東南部海面，首當其衝的台東風浪開始增強，不少網友上線打開三仙台即時影像，就是感受狂風大浪，更多網友是來關心鏡頭君，紛紛留言加油打氣，要他撐住、平安、注意安全。
透過鏡頭君視角，東海岸三仙台早上風浪很大，不過，經過包括電力網路穩定及鏡頭加強支撐防護後，鏡頭君非常牢固。不像上次面對康芮颱風，撐不過1天就故障陣亡，網友一片哀嚎。
