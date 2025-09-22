快訊

看3小時電影、連假塞車狂憋尿？網推吃一盒糖「完全沒尿意」專科醫曝原因

台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的「3件怪事」

簡立峰專欄／關稅戰加速製造業AI化 為何成台灣契機？

聽新聞
0:00 / 0:00

三仙台鏡頭君進入海景第一排搖滾區 網友：等看6米巨浪

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
中央氣象署今早也針對台東沿海地區發布6米巨浪國家級警報通知。記者尤聰光／攝影
中央氣象署今早也針對台東沿海地區發布6米巨浪國家級警報通知。記者尤聰光／攝影

強颱樺加沙持續靠近台灣東南部，中央氣象署今早也針對台東沿海地區發布6米巨浪國家級警報，目前沿海地區禁止民眾觀浪，不少網友選擇上三仙台即時影像，觀看海景第一排浪況，並不忘替鏡頭君加油打氣。

隨著颱風樺加沙逐漸接近台灣東南部海面，首當其衝的台東風浪開始增強，不少網友上線打開三仙台即時影像，就是感受狂風大浪，更多網友是來關心鏡頭君，紛紛留言加油打氣，要他撐住、平安、注意安全。

透過鏡頭君視角，東海岸三仙台早上風浪很大，不過，經過包括電力網路穩定及鏡頭加強支撐防護後，鏡頭君非常牢固。不像上次面對康芮颱風，撐不過1天就故障陣亡，網友一片哀嚎。

強颱樺加沙持續靠近台灣東南部，透過三仙台24小時即時影像，海景第一排風浪明顯增強中。圖／翻攝自東管處即時影像
強颱樺加沙持續靠近台灣東南部，透過三仙台24小時即時影像，海景第一排風浪明顯增強中。圖／翻攝自東管處即時影像

颱風 樺加沙颱風

延伸閱讀

海巡署東部分署提醒颱風期間勿前往觀浪 違者最高罰25萬元

強颱樺加沙來襲！台東12支海景第一排「鏡頭君」直播嚴陣以待

樺加沙恐成巨無霸颱風！氣象署：康芮後首見 狂風暴雨巨浪威脅

樺加沙將達中颱上限不排除強颱侵台 慎防狂風暴雨巨浪 下周二威脅最大

相關新聞

最新風雨預測出爐 明天中午前9縣市達颱風假標準

強颱樺加沙暴風圈正逐漸進入台灣東南部近海，暴風圈預估今天中午前觸陸，今天和明天影響台灣最明顯。根據中央氣象署今天上午10...

強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準

強颱樺加沙暴風圈正逐漸進入台灣東南部近海，今天和明天對台灣影響最大。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，未來12...

大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp....

立榮航空中午12點後 台灣出發至離島航班全取消

受到樺加沙颱風影響，立榮航空今日中午12點後，由台灣本島出發至離島及其回程航班全數取消；松山往返花蓮及台東航班則全日取消...

三仙台鏡頭君進入海景第一排搖滾區 網友：等看6米巨浪

強颱樺加沙持續靠近台灣東南部，中央氣象署今早也針對台東沿海地區發布6米巨浪國家級警報，目前沿海地區禁止民眾觀浪，不少網友...

樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛

台鐵今天指出，因應樺加沙颱風陸上警報發布，依據氣象署最新氣象資訊研判，今中午12時後南迴線各級列車停駛，其餘路線各級列車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。