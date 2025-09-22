花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流急發紅色警戒 今撤離1800戶

強颱樺加沙進逼台灣東南部近海，對台東、屏東、恆春半島及高雄構成嚴重威脅，內政部長劉世芳今天上午主持中央災害應變中心工作會報，針對花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖蓄水達到壩頂並溢流已發布紅色警戒，今天上午7時展開撤離，總計將撤離1800戶。

中央災害應變中心今天上午舉行第4次工作會報，氣象署會中報告表示，強颱樺加沙目前中心位置在鵝鑾鼻的東南東方約370公里處，七級風暴風半徑 320公里，十級風暴風半徑 150公里，近中心最大風速達58m/s（17級風），以每小時20公里向西轉西北西進行。

氣象署指出，樺加沙暴風圈正逐漸進入台灣東南部近海，對台東、屏東、恆春半島及高雄將構成威脅，預計未來強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。影響最明顯時間為今、明兩天。

而在7月26日形成的花蓮縣萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖，目前湖面面積110公頃，蓄水量6704萬立方公尺（庫容量74%），水位距溢流口19.11公尺，推估壩頂可能於9月24日溢流，下游可能溢淹範圍涉及光復鄉、鳳林鎮、萬榮鄉的10個村里總計1800戶，花蓮縣政府今天上午8時已展開疏散撤離作業。

中央災害應中心指出，截至上午9時強颱樺加沙已造成全台3人受傷，災情部分為屏東縣枋寮鄉隆山村變電箱爆炸釀20戶停電。海巡署共計勸離警戒區外人數417人、車輛231輛、船隻19艘。屏東縣、臺東縣及花蓮縣堰塞湖下游區域恐面臨通訊中斷，已請三大電信業者預備15台行動基地台車。並洽請電信事業預先準備，在屏東縣、台東縣及花蓮縣堰塞湖（馬太鞍溪）下游區域啟動災害漫遊先導機制，民眾可開啟手機數據漫遊以獲得通訊服務。 內政部長劉世芳今天上午舉行中央災害應變中心第四次工作會報。記者黃子騰／翻攝 強颱樺加沙路徑預測圖。圖／中央災害應變中心提供

