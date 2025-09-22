強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準

強颱樺加沙暴風圈正逐漸進入台灣東南部近海，今天和明天對台灣影響最大。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，未來12小時將是樺加沙最顛峰的狀態，昨夜颱風眼牆順利置換完成，今天白天還有機會小小增強。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」並貼出一圖全台風雨時程，指出雖然樺加沙颱風不會直撲台灣，但挾著2025當前最強颱風的姿態，即便是擦邊球，對台灣仍有一定衝擊。在太平洋高壓強勢導引下，預計樺加沙將一路西行，穿越巴士海峽，颱風中心撲台機率已經很低。

󠀠以最新資料判斷，颱風最接近的時段，落在周一到周二，暴風圈將會掠過台灣南端陸地，隨後颱風迅速朝華南沿岸方向離去。由於颱風周遭環境佳，樺加沙未來將會是個又強又大的颱風，最近台的時候，就是颱風最強大的時候，將以生命最顛峰的強颱姿態通過。

󠀠但樺加沙颱風範圍非常寬廣，又強又大，即使是顆擦邊球，只掠過台灣南端陸地，颱風外圍環流仍會嚴重影響各地天氣。

󠀠對恆春半島、花蓮、台東影響，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，風雨最前線，颱風暴風圈掠過，毫無意外，將會有強風豪雨，尤其離颱風核心最近的恆春半島，風雨十分有感。另外，花東的雨量也會相當可觀，將會是豪雨等級起跳，千萬留意強降雨。(馬太鞍溪的堰塞湖要特別注意)。由於樺加沙的外圍環流寬廣，即便周三颱風已經遠離，花東恆春仍會持續有雨，天氣穩定，要等接近周末。

󠀠至於北、基、宜，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，看似離颱風最遠，但在颱風寬廣的外圍環流，配合地形加成下，預將會有相當有感的強陣風，尤其沿海風力，很可能會逼近放假標準，加上陣陣雨勢，還是會很有颱風天的感受。

󠀠南部、澎湖方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，在颱風中心通過恆春南端之前，除了沿海地帶、澎湖群島，風力強勁以外，南部內陸一開始被山脈屏障，是無風無雨開局。但在颱風進入西南方海面後，南部間歇風雨就會轉趨明顯，山區雨量預期也會很可觀，注意強降雨。一樣因為颱風外圍環流很大，周三颱風本體遠離，但南部仍然有陣雨，要等接近周末時天氣才會轉穩。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，桃園到嘉義預計是本次颱風影響最小區域，山脈將屏障掉大部分的風雨，只有沿海地帶，強勁風力需要留意。另外特別提醒桃竹苗及中部，注意氣流過山沉降，會有很熱的高溫，有可能上看36度以上高溫。

󠀠至於金門、馬祖，「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，金馬一帶離颱風有一段距離，主要影響將以陣陣強風、偶陣雨為主。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

一圖看強颱樺加沙全台風雨時程。擷取自氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」

