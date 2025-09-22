快訊

看3小時電影、連假塞車狂憋尿？網推吃一盒糖「完全沒尿意」專科醫曝原因

台灣的驕傲淡江大橋 你不知道的「3件怪事」

簡立峰專欄／關稅戰加速製造業AI化 為何成台灣契機？

聽新聞
0:00 / 0:00

樺加沙颱風雨量恐飆800毫米 花蓮堰塞湖紅色警戒3村下午撤離

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
樺加沙颱風將帶來豪雨，可能導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖達溢流，農業部已發布紅色警戒。光復鄉公所表示，預計下午1時撤離主要受影響3村莊。圖／林業署花蓮分署提供
樺加沙颱風將帶來豪雨，可能導致花蓮馬太鞍溪堰塞湖達溢流，農業部已發布紅色警戒。光復鄉公所表示，預計下午1時撤離主要受影響3村莊。圖／林業署花蓮分署提供

樺加沙颱風持續接近台灣，中央氣象署預估花蓮縣山區累積降雨量將達500至800毫米，可能導致馬太鞍溪堰塞湖蓄水達到壩頂而溢流，對下游地區造成威脅，農業部已發布紅色警戒。光復鄉公所表示，目前沒有立即性危險，預計下午1時撤離主要受影響3村莊，昨已先撤86人。

林業保育署花蓮分署表示，受颱風影響，為確保民眾生命安全，林業及自然保育署於今天上午7時依據堰塞湖應變機制發布紅色警戒，同時請花蓮縣災害應變中心針對預估受影響範圍居民啟動強制疏散撤離。

林保署花蓮分署表示，這次颱風預估累積雨量將使馬太鞍溪堰塞湖水位快速升高，並可能於近兩天即達溢頂臨界值，因此發布紅色警戒，並請花蓮縣政府依照昨天中央與地方災害應變中心會議共同討論，決議以專業團隊評估影響範圍疏散撤離民眾。

花蓮分署指出，須撤離戶數約1800戶，會中並決議請縣府及鄉鎮公所盡快確認保全戶狀況，於今天啟動疏散撤離作業。呼籲位於影響範圍內的民眾務必密切關注花蓮縣災害應變中心發布的最新訊息，並配合指示疏散撤離前往指定的避難收容所，以確保生命財產安全。

光復鄉公所表示，目前沒有立即性危險，預定下午1時撤離，以大平村、大馬村及東富村為主要撤離村莊，其中撤大馬村靠近馬太鞍溪的兩個部落更是重點，其他危險區域若家戶是兩層樓可垂直避難，昨有86人撤離至收容處所光復高職學校。另鳳林鎮長橋里目前還在集結中。

颱風 樺加沙颱風

延伸閱讀

颱風樺加沙更近台 估中午前暴風圈接觸恆春半島

颱風外圍環流影響 宜蘭花蓮基隆防豪大雨

樺加沙豪雨威脅堰塞湖溢流 花蓮3鄉鎮1800戶明啟動大撤離

颱風影響花蓮馬太鞍溪堰塞湖 1800門牌數9/22撤離

相關新聞

最新風雨預測出爐 明天中午前9縣市達颱風假標準

強颱樺加沙暴風圈正逐漸進入台灣東南部近海，暴風圈預估今天中午前觸陸，今天和明天影響台灣最明顯。根據中央氣象署今天上午10...

強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準

強颱樺加沙暴風圈正逐漸進入台灣東南部近海，今天和明天對台灣影響最大。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，未來12...

大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp....

立榮航空中午12點後 台灣出發至離島航班全取消

受到樺加沙颱風影響，立榮航空今日中午12點後，由台灣本島出發至離島及其回程航班全數取消；松山往返花蓮及台東航班則全日取消...

三仙台鏡頭君進入海景第一排搖滾區 網友：等看6米巨浪

強颱樺加沙持續靠近台灣東南部，中央氣象署今早也針對台東沿海地區發布6米巨浪國家級警報，目前沿海地區禁止民眾觀浪，不少網友...

樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛

台鐵今天指出，因應樺加沙颱風陸上警報發布，依據氣象署最新氣象資訊研判，今中午12時後南迴線各級列車停駛，其餘路線各級列車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。