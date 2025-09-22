樺加沙颱風雨量恐飆800毫米 花蓮堰塞湖紅色警戒3村下午撤離

樺加沙颱風持續接近台灣，中央氣象署預估花蓮縣山區累積降雨量將達500至800毫米，可能導致馬太鞍溪堰塞湖蓄水達到壩頂而溢流，對下游地區造成威脅，農業部已發布紅色警戒。光復鄉公所表示，目前沒有立即性危險，預計下午1時撤離主要受影響3村莊，昨已先撤86人。

林業保育署花蓮分署表示，受颱風影響，為確保民眾生命安全，林業及自然保育署於今天上午7時依據堰塞湖應變機制發布紅色警戒，同時請花蓮縣災害應變中心針對預估受影響範圍居民啟動強制疏散撤離。

林保署花蓮分署表示，這次颱風預估累積雨量將使馬太鞍溪堰塞湖水位快速升高，並可能於近兩天即達溢頂臨界值，因此發布紅色警戒，並請花蓮縣政府依照昨天中央與地方災害應變中心會議共同討論，決議以專業團隊評估影響範圍疏散撤離民眾。

花蓮分署指出，須撤離戶數約1800戶，會中並決議請縣府及鄉鎮公所盡快確認保全戶狀況，於今天啟動疏散撤離作業。呼籲位於影響範圍內的民眾務必密切關注花蓮縣災害應變中心發布的最新訊息，並配合指示疏散撤離前往指定的避難收容所，以確保生命財產安全。

光復鄉公所表示，目前沒有立即性危險，預定下午1時撤離，以大平村、大馬村及東富村為主要撤離村莊，其中撤大馬村靠近馬太鞍溪的兩個部落更是重點，其他危險區域若家戶是兩層樓可垂直避難，昨有86人撤離至收容處所光復高職學校。另鳳林鎮長橋里目前還在集結中。

