颱風樺加沙還在增強 強度與2018年山竹相當

氣象署表示，強颱樺加沙仍有增強趨勢，由於海溫高、加上大氣環境適合發展，預估未來6至12小時，中心風速有機會達每秒60公尺、中心氣壓約895百帕，強度與2018年山竹颱風相當，暴風範圍則可能更廣。

中央氣象署今天持續發布颱風樺加沙海上陸上颱風警報，上午8時中心位置在北緯19.3度、東經123.1度，即在鵝鑾鼻東南方約370公里處，以每小時20公里速度，向西轉西北西進行；近中心最大風速每秒58公尺，七級風平均暴風半徑320公里、十級風平均暴風半徑150公里。

氣象署解釋，颱風中心氣壓愈低，代表與颱風邊緣的氣壓相比差值愈大，風速也愈大，颱風也就愈強烈。

一般來說，颱風中心氣壓約900多百帕，少有機會低於900百帕以下。前次低於900百帕影響台灣的強颱，已經是2018年9月的颱風山竹，中心氣壓895百帕、近中心最大風速每秒60公尺，七級風暴風半徑約320公里。

氣象署簡任技正伍婉華告訴中央社記者，目前觀察，未來6至12小時樺加沙還有增強趨勢，預測中心氣壓895百帕、近中心最大風速可達每秒60公尺，七級風暴風半徑上看350公里；就強度而言，是與山竹相當的颱風。

伍婉華說明，樺加沙與山竹路徑相似，都是由菲律賓東方海面生成後、向西穿過巴士海峽或菲律賓北端；能夠快速增強原因包含海溫高、加上大氣環境適合發展，垂直風切弱，也讓其結構不被破壞。

根據資料，颱風山竹因重創菲律賓、香港及中國華南沿岸等，最後被永久除名。

商品推薦