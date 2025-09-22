颱風樺加沙還在增強 強度與2018年山竹相當

快訊

中央社／ 台北22日電

氣象署表示，強颱樺加沙仍有增強趨勢，由於海溫高、加上大氣環境適合發展，預估未來6至12小時，中心風速有機會達每秒60公尺、中心氣壓約895百帕，強度與2018年山竹颱風相當，暴風範圍則可能更廣。

中央氣象署今天持續發布颱風樺加沙海上陸上颱風警報，上午8時中心位置在北緯19.3度、東經123.1度，即在鵝鑾鼻東南方約370公里處，以每小時20公里速度，向西轉西北西進行；近中心最大風速每秒58公尺，七級風平均暴風半徑320公里、十級風平均暴風半徑150公里。

氣象署解釋，颱風中心氣壓愈低，代表與颱風邊緣的氣壓相比差值愈大，風速也愈大，颱風也就愈強烈。

一般來說，颱風中心氣壓約900多百帕，少有機會低於900百帕以下。前次低於900百帕影響台灣的強颱，已經是2018年9月的颱風山竹，中心氣壓895百帕、近中心最大風速每秒60公尺，七級風暴風半徑約320公里。

氣象署簡任技正伍婉華告訴中央社記者，目前觀察，未來6至12小時樺加沙還有增強趨勢，預測中心氣壓895百帕、近中心最大風速可達每秒60公尺，七級風暴風半徑上看350公里；就強度而言，是與山竹相當的颱風。

伍婉華說明，樺加沙與山竹路徑相似，都是由菲律賓東方海面生成後、向西穿過巴士海峽或菲律賓北端；能夠快速增強原因包含海溫高、加上大氣環境適合發展，垂直風切弱，也讓其結構不被破壞。

根據資料，颱風山竹因重創菲律賓、香港及中國華南沿岸等，最後被永久除名。

最新風雨預測出爐 明天中午前9縣市達颱風假標準

強颱樺加沙暴風圈正逐漸進入台灣東南部近海，暴風圈預估今天中午前觸陸，今天和明天影響台灣最明顯。根據中央氣象署今天上午10...

強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準

強颱樺加沙暴風圈正逐漸進入台灣東南部近海，今天和明天對台灣影響最大。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天指出，未來12...

大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp....

立榮航空中午12點後 台灣出發至離島航班全取消

受到樺加沙颱風影響，立榮航空今日中午12點後，由台灣本島出發至離島及其回程航班全數取消；松山往返花蓮及台東航班則全日取消...

三仙台鏡頭君進入海景第一排搖滾區 網友：等看6米巨浪

強颱樺加沙持續靠近台灣東南部，中央氣象署今早也針對台東沿海地區發布6米巨浪國家級警報，目前沿海地區禁止民眾觀浪，不少網友...

樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛

台鐵今天指出，因應樺加沙颱風陸上警報發布，依據氣象署最新氣象資訊研判，今中午12時後南迴線各級列車停駛，其餘路線各級列車...

