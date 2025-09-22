樺加沙颱風暴風圈估中午觸陸 東半部雨勢愈晚愈明顯

快訊

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
樺加沙颱風預估路徑。圖／擷取自中央氣象署
中央氣象署今天指出，強烈颱風樺加沙上午8時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約370公里，以每小時20公里速度，向西轉西北西進行，暴風圈正逐漸進入台灣東南部近海，對台東、屏東、恆春半島及高雄將構成威脅，未來強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

氣象署預估樺加沙中午前後暴風圈有機會接觸陸地，氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，樺加沙晚間預估到達台灣南方海面，明天清晨到達台灣西南海面，颱風今天及明天最接近，尤其是今天下半天到明天上半天。

伍婉華指出，隨颱風逐漸接近，正在影響台灣東南部近海，台灣附近風浪已經增高，風力也增強，東半部雨勢愈來愈明顯、愈晚愈明顯，今晚到明天雨勢加劇。

今日基隆北海岸、台灣東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、南部沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生；台灣附近各海面風浪將逐漸增大至3米以上，尤其東南部海面及巴士海峽易有6米以上巨浪，請避免前往海邊活動。

伍婉華指出，受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(22日)晨至上午蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，宜蘭地區、花蓮地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

今日下午起花蓮縣地區、台東縣地區、宜蘭縣山區、屏東縣山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北地區、宜蘭地區、屏東地區及桃園山區、台中山區、南投山區、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積淹水。

伍婉華說，西半部雨不多，但受颱風外圍環流沉降影響，今日白天台中市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣為黃色燈號，恐36度以上。

氣象署也針對19縣市發布強風特報(橙色)，22日晨至23日晚上蘭嶼、綠島、屏東縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率(橙色燈號)，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)。

