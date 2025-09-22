颱風樺加沙更近台 估中午前暴風圈接觸恆春半島

氣象署表示，颱風樺加沙仍有增強趨勢，目前陸上警戒範圍維持高屏、台東地區；預估中午前，暴風圈可能就會接觸恆春半島。

中央氣象署今天持續發布颱風樺加沙海上陸上颱風警報，上午8時中心位置在北緯19.3度、東經123.1度，即在鵝鑾鼻東南方約370公里處，以每小時20公里速度，向西轉西北西進行；近中心最大風速每秒58公尺，七級風平均暴風半徑320公里、十級風平均暴風半徑150公里。

陸上警戒區為台東、恆春半島、屏東及高雄地區；海上警戒區為台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。

氣象署簡任技正伍婉華在颱風記者會中表示，樺加沙未來強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大趨勢，且結構完整；今明兩天是影響最顯著時間點，預估中午前暴風圈就會接觸恆春半島。

伍婉華表示，颱風環流降雨讓花東的雨逐漸增加，今天下半天至明天，花東、南部高屏降雨時間會增長很多，且會有短延時強降雨；西半部降雨不多，但局部地區可能會有攝氏36度以上高溫。

伍婉華進一步說明，今天下午開始，花東地區、宜蘭及屏東山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨發生機率；大台北地區、宜蘭、屏東地區及桃園山區、台中山區、南投山區、高雄山區有局部大雨發生機率。

預估明天東半部地區、恆春半島、高屏、各山區有大雨或豪雨，尤其花東地區、宜蘭山區、屏東山區、高雄山區會有豪雨等級以上降雨。

受到颱風及其外圍環流影響，預估雲林以北、高雄、東半部、澎金馬平均風6級、陣風8級；綠島、蘭嶼、屏東局部地區有平均風9級以上或陣風11級。

目前已觀測到台東出現6公尺浪高、北部海面5公尺浪高；今天至明天上午，東南部海面及巴士海峽易有6公尺以上巨浪，颱風中心浪高可能會有10公尺以上。

商品推薦