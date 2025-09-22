快訊

樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
台鐵今中午12時後南迴線各級列車停駛，其餘路線各級列車正常行駛。聯合報系資料照
台鐵今天指出，因應樺加沙颱風陸上警報發布，依據氣象署最新氣象資訊研判，今中午12時後南迴線各級列車停駛，其餘路線各級列車正常行駛。至於觀光列車1次及2次枋寮到台東間停駛，以及藍皮列車台東到枋寮5898次停駛。18時後之列車行駛資訊，將視颱風最新動態於今日14時公布。

台鐵指出，新左營往台東：431次停駛(台東=樹林正常行駛)、313次停駛、3021次停駛、317次停駛(台東=花蓮正常行駛)、165次截短行駛至潮州、323次停駛(台東=花蓮正常行駛)、385次截短行駛至潮州、327次停駛。

台東往新左營：308次截短行駛至台東、314次停駛、3028次停駛(潮州=彰化正常行駛)、422次截短行駛至台東、708次停駛、168次停駛(潮州=七堵正常行駛)、3038次停駛、386次停駛(潮州=台中正常行駛)、324次截短行駛至台東、428次截短行駛至台東、432次截短行駛至台東、434次截短行駛至台東。

台鐵指出，因應颱風變化，建議乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽官方網站或台鐵公司24小時旅客服務電話：（02）21910096、0800765888(免付費電話，行動電話無法撥打)。

颱風 樺加沙颱風

