樺加沙追平去年重創海南島的摩羯颱風 吳聖宇：怪物等級的颱風

強颱樺加沙將通過巴士海峽進入南海，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，樺加沙深夜中心附近最大風速達每秒58公尺，追平去年重創海南島的摩羯颱風，暴風半徑達320公里，是一個又大又強的颱風。今經過巴士海峽、恆春以南海域時，不排除再稍微增強，半徑再稍微擴大。

吳聖宇指出，所幸這種怪物等級的颱風不會直撲台灣，今太平洋高壓勢力較強，颱風正好要通過巴士海峽，路徑上比較偏西，颱風中心可望壓在北緯20度以南的區域經過恆春以南，颱風中心距離台灣陸地仍然較遠，中心附近最強風雨都在海面上經過，不過暴風圈外圍仍然會掠過南台灣上空，預估今天中午前暴風圈邊緣就會接觸到恆春半島陸地，後續逐漸會涵蓋到台東、屏東、高雄等地，今晚將是颱風中心最接近台灣陸地的時候。

吳聖宇指出，明天清晨過後，颱風中心逐漸進入南海東北部，高壓勢力較為東退，颱風移動方向會從偏西轉回到西北西，繼續往廣東海面接近，預估暴風圈外圍明天上午脫離南台灣陸地，明天傍晚過後離開台灣附近海域，颱風警報也可望解除。未來颱風會往港澳以南近海移動，有機會在廣東西部沿岸登陸，對港澳、廣東將造成嚴重威脅，周三到周五前往這些地方的民眾要注意。

雖然台灣只會受到樺加沙颱風比較外圍區域影響，吳聖宇說，今明兩天風雨會很明顯。受中央山脈地形作用影響，降雨部分東半部、恆春半島、南投、高雄、屏東山區需嚴加防範，花東、恆春半島將有單日豪雨或大豪雨等級降雨出現，今晚到明天白天當颱風經過恆春以南逐漸往南海東北部移動的時候，可能會比颱風前半段過程降雨更為兇猛，持續時間也更長，甚至到周三顯著降雨在花東、恆春半島還會持續，可能要等到周四降雨才會明顯的緩和下來。

吳聖宇指出，西半部地區這次颱風整體雨量較少，從山區往平地呈現明顯遞減，但因台灣南北兩端地勢比較低的地方，颱風外圍水氣仍有機會過山，包括大台北地區、嘉義以南還是可能會有局部大雨，西半部靠近中央山脈稜線附近的深山區域還是有局部豪雨。

風的部分首當其衝包括花蓮以南、台東、恆春半島以及綠島蘭嶼等地，預估今天到明天有10-12級陣風出現， 周三颱風遠離之後風力才會較為減小。台灣海峽這一側的風力也不小，今天嘉義以北沿海到北海岸、大台北地區、東北角沿岸等地有8級或以上陣風發生機會，部分地區受地形影響陣風甚至可能來到9-10級。

吳聖宇指出，明天轉為東南風之後，苗栗以北沿海到北海岸、大台北地區、東北角、宜蘭等地要留意角隅流帶來的強陣風。台南、高雄到屏東一帶受東南風影響，沿岸地區也將有強陣風出現，可能會達8-10級。這次颱風大部分地方風力仍然蠻有感覺，真正比較無感的地方可能是在苗栗到台南之間的內陸區域。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

