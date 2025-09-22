快訊

強颱樺加沙長胖增強！台東、恆春半島、屏東、高雄納陸警範圍

樺加沙颱風暴風圈擴大 東琉線船班今末班船提早中午

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
樺加沙颱風進逼，往返東港、琉球的東琉線船班，原定末班船到今天下午，昨深夜緊急公告，考量交通航行安全，調整船班，請旅客注意，東琉線交通船提早到今中午為末班船。記者劉星君／翻攝
樺加沙颱風進逼，往返東港、琉球的東琉線船班，原定末班船到今天下午，昨深夜緊急公告，考量交通航行安全，調整船班，請旅客注意，東琉線交通船提早到今中午為末班船。記者劉星君／翻攝

樺加沙颱風進逼，往返東港、琉球的東琉線船班，原定末班船到今天下午，昨深夜緊急公告，考量交通航行安全，調整船班，請旅客注意，東琉線交通船提早到今中午為末班船。

東琉線交通客船聯營處指出，22日今東港末班船為10時45分，琉球末班船為12時，下午4時半琉球到鹽埔停航。

泰富航運也緊急公告，22日今東港末班船為12時，小琉球末班船為12時50分。

藍白航運也緊急公告指出，考量航行安全與船隻需要做防颱準備，22日東港末班船為11時50分，小琉球末班船為13時，之後都暫停行駛。

大福琉球航運也指出，受樺加沙颱風影響，浪況不佳，航班異動如下，22日鹽埔往小琉球末班 10時50分，小琉球往鹽埔末班11時半。

東琉線、鹽琉船班，23日、24日都全部停航，25日將視海況再行公告。已訂票旅客，請注意航班資訊。

颱風 樺加沙颱風

延伸閱讀

樺加沙逼近 往返小琉球22日提前發末班船

樺加沙持續增強…國內線今取消18架 45航次離島船班停航

觸陸時間曝光 樺加沙颱風「持續增強」預估6小時內達到巔峰

樺加沙颱風攪局 北市水舞嘉年華活動明後兩天暫停

相關新聞

強颱樺加沙長胖增強 台東、恆春半島、屏東、高雄納陸警範圍

中央氣象署今天指出，強烈颱風樺加沙上午6時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約400公里之處，以每小時19轉22公里速度，向西轉...

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

颱風樺加沙持續增強，樺加沙颱風昨（21日）晚11時位於鵝鑾鼻的東南方約520公里之處，中央氣象署表示，樺加沙強度持續增強...

強颱樺加沙今觸陸 8地停班課

強颱樺加沙昨晚不斷增強變大，陸警範圍從恆春半島，擴大到台東、屏東，中央氣象署表示，樺加沙颱風暴風圈預估今中午前後觸碰到恆...

大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp....

樺加沙颱風暴風圈擴大 東琉線船班今末班船提早中午

樺加沙颱風進逼，往返東港、琉球的東琉線船班，原定末班船到今天下午，昨深夜緊急公告，考量交通航行安全，調整船班，請旅客注意...

強颱樺加沙逼近 花蓮縣宣布馬太鞍溪堰塞湖保全戶、3國中小停班停課

樺加沙颱風登陸台灣機率低，不過中央氣象署預估外圍環流將帶來豪雨，可能導致花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖達溢流，目前林保署已發布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。