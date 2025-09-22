樺加沙颱風暴風圈擴大 東琉線船班今末班船提早中午
樺加沙颱風進逼，往返東港、琉球的東琉線船班，原定末班船到今天下午，昨深夜緊急公告，考量交通航行安全，調整船班，請旅客注意，東琉線交通船提早到今中午為末班船。
東琉線交通客船聯營處指出，22日今東港末班船為10時45分，琉球末班船為12時，下午4時半琉球到鹽埔停航。
泰富航運也緊急公告，22日今東港末班船為12時，小琉球末班船為12時50分。
藍白航運也緊急公告指出，考量航行安全與船隻需要做防颱準備，22日東港末班船為11時50分，小琉球末班船為13時，之後都暫停行駛。
大福琉球航運也指出，受樺加沙颱風影響，浪況不佳，航班異動如下，22日鹽埔往小琉球末班 10時50分，小琉球往鹽埔末班11時半。
東琉線、鹽琉船班，23日、24日都全部停航，25日將視海況再行公告。已訂票旅客，請注意航班資訊。
