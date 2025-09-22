大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至周三強颱樺加沙通過巴士海峽、進入南海，受到颱風或其外圍環流與地形的交互作用，大台北、東半部及南部先後有明顯降雨，東半部及高屏山區慎防大量降雨致災，台東、恆春半島及各地沿海應慎防強風，台灣附近各海面應防狂風巨浪。

今日各地區氣溫為：北部25至32度、中部24至36度、南部24至35度及東部23至30度。

吳德榮說，最新(21日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬「樺加沙」的動向，與最新氣象署路徑潛勢預測圖類似，系集模擬平均路徑，通過巴士海峽，個別模擬路徑雖分散兩側，但相對收斂，顯示「不確定性」縮小。

吳德榮指出，但氣象署預測「樺加沙」的中心附近平均風速、最強達60米/秒，已穩居今年的「風王」。由於「樺加沙」為大型強颱，颱風中心即使不登陸，颱風及外圍環流與地形的交互作用，仍將帶來強風及致災豪雨的威脅，絕不可小覷。

至於強颱浣熊，吳德榮說，無論各國模式模擬或氣象署路徑潛勢預測圖的預測路徑，距台都很遙遠，對台無威脅。各國模式模擬顯示，本周另有一熱帶擾動在菲律賓東方海面發展，大致通過菲律賓、進入南海，對台無影響。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，周四樺加沙遠離，清晨花東及高屏仍有降雨，白天好轉，氣溫升。周五至下周日(26至28日)各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率，東半部偶有零星短暫降雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

