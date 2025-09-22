強颱樺加沙長胖增強！台東、恆春半島、屏東、高雄納陸警範圍

中央氣象署今天指出，強烈颱風樺加沙上午6時的中心位置在鵝鑾鼻的東南方約400公里之處，以每小時19轉22公里速度，向西轉西北西進行，暴風圈正逐漸進入台灣東南部近海，陸警範圍包括台東、恆春半島、屏東及高雄地區，颱風未來強度仍有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢。

氣象署預報中心簡任技正伍婉華上午指出，颱風周一及周二影響最明顯。受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(22日)晨至上午蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，宜蘭地區、花蓮地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

今日下午起花蓮縣地區、台東縣地區、宜蘭縣山區、屏東縣山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北地區、宜蘭地區、屏東地區及桃園山區、台中山區、南投山區、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積淹水。

氣象署指出，今日基隆北海岸、台灣東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島、南部沿海及澎湖、金門、馬祖易有長浪發生；台灣附近各海面風浪將逐漸增大至3米以上，尤其東南部海面及巴士海峽易有6米以上巨浪，請避免前往海邊活動。

但受颱風外圍環流沉降影響，今(22)日白天台中市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣為黃色燈號，恐36度以上。

