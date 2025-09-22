颱風外圍環流影響 蘭嶼綠島防大雨或豪雨
中央氣象署發布豪雨特報，第18號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晨至上午蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，宜蘭地區、花蓮地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。
氣象署指出，今天下午起花蓮縣地區、台東縣地區、宜蘭縣山區、屏東縣山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北地區、宜蘭地區、屏東地區及桃園山區、台中山區、南投山區、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積淹水。
颱風最新動態
▪️樺加沙增強逼近有颱風假？吳聖宇：3縣市恐列陸上警戒範圍
▪️樺加沙增為強颱...最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大
▪️颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝
▪️颱風樺加沙今增為強颱！氣象署：「這2天」影響最明顯
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言