颱風外圍環流影響 蘭嶼綠島防大雨或豪雨

中央氣象署發布豪雨特報，第18號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今晨至上午蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，宜蘭地區、花蓮地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

氣象署指出，今天下午起花蓮縣地區、台東縣地區、宜蘭縣山區、屏東縣山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北地區、宜蘭地區、屏東地區及桃園山區、台中山區、南投山區、高雄山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積淹水。

商品推薦