颱風外圍環流影響 宜蘭花蓮基隆防豪大雨
中央氣象署發布豪雨特報，第18號颱風及其外圍環流影響，今晚至明日上午蘭嶼及綠島有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭縣、花蓮縣及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。
明日下午起宜蘭縣山區、花蓮縣山區、新北市山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部、大台北、屏東地區及桃園、台中、南投、高雄山區有局部大雨發生的機率；請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積淹水。
颱風最新動態
▪️樺加沙增強逼近有颱風假？吳聖宇：3縣市恐列陸上警戒範圍
▪️樺加沙增為強颱...最新路徑曝光！ 氣象署：暴風半徑擴大
▪️颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝
▪️颱風樺加沙今增為強颱！氣象署：「這2天」影響最明顯
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言