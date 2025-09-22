颱風外圍環流影響 宜蘭花蓮基隆防豪大雨

中央氣象署發布豪雨特報，第18號颱風及其外圍環流影響，今晚至明日上午蘭嶼及綠島有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭縣、花蓮縣及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

明日下午起宜蘭縣山區、花蓮縣山區、新北市山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部、大台北、屏東地區及桃園、台中、南投、高雄山區有局部大雨發生的機率；請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積淹水。

