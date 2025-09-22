強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

颱風樺加沙持續增強，樺加沙颱風昨（21日）晚11時位於鵝鑾鼻的東南方約520公里之處，中央氣象署表示，樺加沙強度持續增強，近中心最大風速已從每秒55公尺擴大到每秒58公尺，預估未來6至12小時強度將達巔峰，今（22日）東半部、北部、恆春半島慎防豪雨，蘭嶼綠島、恆春半島恐出現12、13級強陣風。

根據氣象署資訊，樺加沙颱風昨晚11時位於鵝鑾鼻的東南東方約520公里之處，中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，七級風平均暴風半徑為320公里，十級風平均暴風半徑150公里。

陸上警戒區包含台東、恆春半島、屏東應嚴加戒備；海上警戒區為台灣海峽南部、台灣東南部海域、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署昨晚11時35分也針對11縣市發布豪雨特報，影響時間持續到周二（23日），豪雨警戒區包含新北市山區、恆春半島、宜蘭縣山區、花蓮縣山區、蘭嶼綠島；大雨警戒區包含隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、台中市山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣。

氣象署表示，受到樺加沙颱風及其外圍環流影響，昨晚至今上午蘭嶼及綠島有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭縣、花蓮縣及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

今日下午起宜蘭縣山區、花蓮縣山區、新北市山區、恆春半島及蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨發生的機率，東半部、大台北、屏東地區及桃園、台中、南投、高雄山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防積淹水。

氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，樺加沙強度恐再增強，暴風圈可能再擴大，對台灣的影響如同先前預測一樣，各地風雨會在未來12至24小時內增強，颱風以每小時21公里速度向西進行，預測今晚11時颱風中心位置將在鵝鑾鼻南南西方約270公里之處。

林伯東指出，昨晚至今天上午蘭嶼、綠島偶局部大雨或豪雨，宜蘭、花蓮、機不鞥誒海案有局部大雨；今天下午起，宜蘭山區、花蓮山區、新北山區、恆春半島有局部大雨或豪雨，東半部、大台北、屏東，以及桃園、台中、南投、高雄山區有局部大雨。

風力部分，昨晚至今天蘭嶼、綠島、屏東有11及以上陣風，北北基、桃竹苗、中彰投、雲林、嘉縣、高雄、宜花、台東、澎金馬將出現8級以上陣風。

今晚起，台灣各海面將出現3米以上長浪，其中蘭嶼、綠島可能出現5至6米，甚至7米長浪；明晚起嘉義以北、基隆北海岸、宜花東、離島地區風力也逐漸增強，尤其蘭嶼、綠島、恆春半島可能出現12至13級強陣風。

林伯東提醒，今晚至周三清晨風雨最顯著，東半部、高屏山區有豪雨以上等級降雨，各山區也有大雨或豪雨，沿海出現8至10級強風、巨浪；周三白天起颱風逐漸遠離，各地降雨才逐漸趨緩。 氣象署昨晚11時35分針對11縣市發布豪雨特報，影響時間持續到周二（23日）。圖／中央氣象署提供 今晚至周三清晨風雨最顯著，東半部、高屏山區有豪雨以上等級降雨，各山區也有大雨或豪雨，沿海出現8至10級強風、巨浪。圖／中央氣象署提供

