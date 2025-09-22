樺加沙逼近 往返小琉球22日提前發末班船

中央社／ 屏東縣21日電

颱風樺加沙逼近，中央氣象署今天下午5時30分發布陸上颱風警報，預計明天中午前後觸碰恆春半島。往返小琉球各船公司今晚緊急調整航班，紛紛將明天末班船提前發船。

依屏東縣政府資訊，東琉線東港明天發出的末班船，東琉線交通客船聯營處為上午10時45分，泰富航運為中午12時，藍白航運為11時50分；鹽琉線鹽埔發出末班船，大福航運為10時50分。

東琉線小琉球明天發出的末班船，聯營處為中午12時，泰富航運為下午12時50分，藍白航運為下午1時；鹽琉線小琉球發出末班船，聯營處為下午4時30分；大福航運為上午11時30分。

