風浪增強 龜山島1人潛水溺斃

聯合報／ 地方社會中心記者／連線報導

強颱樺加沙逼近，昨海上風浪已增強，一名男子在宜蘭龜山島龜尾海域潛水時溺水不治；而台東往返綠島蘭嶼船班今都停駛，北市府正舉行的水舞嘉年華活動今和明晚也暫停。

受樺加沙颱風外圍環流影響，昨宜蘭龜山島周邊沿海最大浪二公尺以上，東北角風景區管理處上午宣布封島，宜蘭「光腳遊艇」於封島前、八時三分從烏石漁港出發，載三名船員及十一名乘客前往龜山島附近海上遊玩，近中午，卅三歲遊艇教練李姓男子戴蛙鏡、未攜帶氧氣筒，稱要潛水查看有無海膽，一度浮出水面換氣，再潛下去三分鐘就沒上來，鄰近遊艇幫忙把人救上來，卻已失去意識，通報一一九送醫搶救不治。

台東往返綠島、蘭嶼船班停駛

離島交通部分，台東往返綠島及蘭嶼的船班昨中午後便取消，今也停駛；東港往返琉球的東琉線船班各航運公司表示，旅客今須注意末班船的停駛時間，明和後天全日停駛。昨仍有一些旅客搭船到小琉球，有一行九人從苗栗前去遊玩，樂觀地說，依原計畫玩三天兩夜，「做好多留一天的打算」。

各地展開颱風整備，花蓮萬榮鄉馬太鞍溪堰塞湖的水位恐因颱風逼近溢流臨界點，鳳林鎮、光復鄉、萬榮鄉三鄉鎮預計今上午啟動十二村里、一千八百居民的疏散撤離計畫；屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，葉菜，瓜果類等都還在復耕中，農民想採收也沒辦法，又要面對第二次災害，很苦惱。

玉山國家公園管理處昨宣布全面禁止入園，緊急通知園區內三百多名山友下山；北市水舞嘉年華今、明晚活動暫停；十月登場的高雄FOCASA馬戲藝術節，三頂巨型馬戲帳篷也展開降棚與加固工程；屏東車城鄉看海美術館展覽的戶外巨型充氣甜甜圈與馬卡龍，已收起來避風。

