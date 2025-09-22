強颱樺加沙今觸陸 8地停班課

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲、地方社會中心／連線報導

強颱樺加沙昨晚不斷增強變大，陸警範圍從恆春半島，擴大到台東、屏東，中央氣象署表示，樺加沙颱風暴風圈預估今中午前後觸碰到恆春半島，今天東半部、北部、恆春半島慎防豪雨，晚間蘭嶼、綠島、恆春半島恐出現十二、十三級強陣風。

台東蘭嶼鄉、綠島鄉，屏東縣枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、獅子鄉、牡丹鄉、滿州鄉今天都停班停課

象署氣象預報中心科長林伯東表示，颱風仍有增強的趨勢，預計今晚八時的中心位置，將移動到鵝鑾鼻正南方約二六○公里。

今天白天起風雨漸增，北部、東半部、恆春半島高屏山區雨勢逐漸增強，尤其花東會有局部大雨或豪雨，沿海將出現八至九級以上強陣風，苗栗至嘉義受颱風外圍環流沉降影響，恐出現卅六度以上高溫。

今晚至周三清晨風雨最顯著，降雨熱區主要集中在東半部，花東、高屏山區可能出現豪雨以上等級降雨，各山區也有大雨或豪雨，沿海將出現八至十級強風、巨浪；周三白天起颱風逐漸遠離，各地降雨才會趨緩。

今晚起台灣個海面將出現三米以上長浪，其中蘭嶼、綠島可能出現五至六米，甚至七米長浪；嘉義以北、基隆北海岸、宜花東、離島地區風力也逐漸增強，尤其蘭嶼、綠島、恆春半島可能出現十二至十三級強陣風。

林伯東指出，預估今晚到周三的三天總雨量，東半部的宜蘭平地可能出現三百至五百毫米累積雨量、山區累積雨量可能達四百至六百毫米，花東平地預估四百至六百毫米、山區五百至八百毫米、蘭嶼綠島平地二百至三五○毫米；南部的高屏山區這三天累積雨量可能達四百至六百毫米。

交通部分，今天華信、立榮航空往返花蓮及台東航線班次全數取消；離島船運部分共有十二航線、四十五航次停航；台鐵及高鐵明天正常營運，後續如因颱風影響需進行營運調整，會提前公告。

